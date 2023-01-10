به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود حسینی ظهر سه شنبه در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی آذربایجان شرقی گفت: آئین اعتکاف امسال در روزهای ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ رجب در سطح استان با رعایت پروتکلهای بهداشتی و با مشارکت تشکلهای مردمی و سازمانها و نهادهای دولتی برگزار خواهد شد.
مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ادامه داد: مراسم اعتکاف امسال با نقش ویژه گروههای مردمی و با تسهیلگری اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.
وی سپس به ضرورت توجه به فضاسازی شهری در اعیاد ماه رجب و شعبان تاکید داشت و افزود: برنامههای مختلف جشن و سرور نیز در این ایام برگزار خواهد شد.
حسینی با بیان اینکه باید در این ایام الگوی جشنهای اسلامی به جامعه ارائه شود، افزود: عموم مردم جامعه باید جذب این برنامههای جشن و شادی شوند.
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