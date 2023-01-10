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۲۰ دی ۱۴۰۱، ۱۴:۱۶

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی خبرداد؛

برگزاری مراسم معنوی اعتکاف با نقش ویژه گروه‌های مردمی

برگزاری مراسم معنوی اعتکاف با نقش ویژه گروه‌های مردمی

تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: مراسم معنوی اعتکاف امسال با نقش ویژه گروه‌های مردمی و با تسهیل‌گری اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود حسینی ظهر سه شنبه در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی آذربایجان شرقی گفت: آئین اعتکاف امسال در روزهای ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ رجب در سطح استان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با مشارکت تشکل‌های مردمی و سازمان‌ها و نهادهای دولتی برگزار خواهد شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ادامه داد: مراسم اعتکاف امسال با نقش ویژه گروه‌های مردمی و با تسهیل‌گری اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

وی سپس به ضرورت توجه به فضاسازی شهری در اعیاد ماه رجب و شعبان تاکید داشت و افزود: برنامه‌های مختلف جشن و سرور نیز در این ایام برگزار خواهد شد.

حسینی با بیان اینکه باید در این ایام الگوی جشن‌های اسلامی به جامعه ارائه شود، افزود: عموم مردم جامعه باید جذب این برنامه‌های جشن و شادی شوند.

کد مطلب 5678574

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