به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرّم در نشست شورای اداری آذربایجانشرقی که در شهرستان هوراند برگزار شد، افزود: معتقدیم اگر مناطق محروم از آبادانی و عمران لازم برخوردار شود، بخشی از مشکلات شهری ما نیز رفع میشود زیرا مردم این مناطق در عین برخورداری از صدق و صفا برای تأمین نیازهای مردم شهرهای دیگر میکوشند.
وی اظهار داشت: این مناطق نیازمند توجه هستند و اگر تا به امروز هم کمتر مورد توجه قرار گرفته است، باید از این به بعد توجهها بیشتر شود زیرا اگر نظام در این مناطق سرمایهگذاری کند، بهرهوری چند برابر خواهد شد.
وی بیان کرد: آسفالت، تعریض جادهها و حذف نقاط حادثهخیز از جمله نیازهای جدی شهرستان هوراند است که ادارهکل راهداری باید در این موارد وارد عمل شود و ما نیز آماده کمک به آن هستیم و آنها در اولویت قرار میدهیم.
استاندار آذربایجانشرقی درباره وضعیت سد عمارت نیز اضافه کرد: سه چهار سد همانند این سد در سطح استان داریم که سرمایهگذاری و زمین آن در استان ما اما آب آنها برای استانهای دیگر است.
وی ادامه داد: حقابه ما از این سدها حتماً تأمین میشود و من شخصاً تاکنون چند نوبت از وزیر نیرو و معاونان وی نیز این موضوع را پیگیر بودهام که در نتیجه آن اختصاص حقآبه سد عمارت برای آب شرب روستاهای هوراند به تازگی از سوی وزیر ابلاغ شده است.
خرّم اضافه کرد: سد چهار میلیون مترمکعبی علیآباد را نیز برای حل مشکل آب شرب روستاهای شهرستان احداث میکنیم.
وی همچنین با اشاره به نیمهکاره بودن مجتمع اداری شهرستان هوراند به رغم گذشت بیش از پنج سال از آغاز آن، دستور داد ۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن اختصاص یابد.
استاندار آذربایجانشرقی همچنین دستور تخصیص یکونیم میلیارد تومان برای تجهیز دکلهای صدا و سیما برای برخورداری مردم این شهرستان از برنامههای تلویزیونی را صادر کرد.
خرّم ادامه داد: در حالت کلی شهرستانهایی که بعدها ارتقا یافتهاند، مشکلات اساسی در بخش زیرساختها دارند که رفع آنها پس از احصا باید از محل منابع سفر استانی رئیسجمهور، پیگیری شود.
وی ادامه داد: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برای احداث مجتمع فرهنگی و هنری در این شهرستان اقدام کند و ما نیز آماده کمک به تحقق این مهم هستیم.
استاندار آذربایجانشرقی افزود: توسعه بدون سرمایهگذاری بخش خصوصی ناقص است و باید بستر را برای جذب سرمایهگذاران در هوراند فراهم کرد.
وی اضافه کرد: گردشگری از ظرفیتهای اصلی هوراند است که میتواند مشکلات آن در حوزه زیرساخت و اشتغال را حل کند.
وی با اشاره به امکان توسعه ۵۰۰ هکتاری تولید «سماق» در هوراند اعلام کرد: برای احداث پل معلق نیز ۱۰ هکتار زمین لازم اختصاص یافته است.
استاندار آذربایجانشرقی گفت: معدن نیز از دیگر ظرفیتهاست و منابع طبیعی برای واگذاری ۸۰۰ هکتار از اراضی شهرستان در این ارتباط اعلام آمادگی کرده است.
خرّم درباره درخواست امام جمعه شهرستان برای ساخت خانه عالم نیز افزود: اگر استقرار روحانی در خانه عالم تضمین شود، ساخت سه باب خانه عالم توسط استانداری و بسیج سازندگی را مصوب میکنیم.
وی اضافه کرد: سیاست ما در بخش مسکن برای هوراند ساخت خانههای ویلایی ۲۰۰ تا ۲۵۰ متری است که با فرهنگ بومی نیز سازگارتر میباشد.
وی همچنین در واکنش به اظهارات فرماندار مبنی بر توان مالی اندک بانکهای هوراند، بیان کرد: شارژ مالی بانکهای شهرستان نیز به زودی انجام میشود.
خرّم گفت: در بخش محرومیتزدایی نیز کمیته امداد و دیگر نهادهای مسؤول در حال فعالیت هستند و ما نیز آماده کمک بیشتر برای مضاعف کردن فعالیتها در قالب تبصرههای ۱۶ و ۱۸ هستیم.
وی تاکید کرد: فراهم کردن زمینه مهاجرت معکوس جمعیت به هوراند باید اولویت مسؤولان شهرستان از طریق توسعه امکانات باشد.
وی خطاب به مسؤولان شهرستان بیان کرد: با نگاه امیدوارانه به گذشته و خدمت بیمنت به مردم شاهد اتفاقات خوب در این شهرستان خواهیم بود.
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