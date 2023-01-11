۳۸۸۰ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد استان زنجان ایجاد شد

روح الله صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمیته امداد استان به توانمند سازی جامعه هدف بسیار جدی است، گفت: از آغاز سال جاری تاکنون نیز بیش از سه هزار و ۸۸۰ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد استان زنجان ایجاد شده است.

وی سرمایه گذاری انجام شده برای این تعداد فرصت شغلی را ۲۲۲ میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: توانمندسازی مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال یکی از رویکردهای اصلی کمیته امداد طی سال جاری است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در حوزه اشتغال‌زایی برای مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند اشتغال، فرصت‌های جدیدی فراهم کنیم.

صالحی با بیان اینکه ایجاد اشتغال‌های خُرد و خانگی و دانش بنیان در برنامه‌های اشتغال آفرینی کمیته امداد است، ابراز داشت: در این راستا کمیته امداد برنامه ریزی و مدیریت لازم را دارد.

وی تصریح کرد: همچنین همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) نیز یک هزار طرح اشتغال زایی به بهره برداری رسید.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان افزود: تا پایان سال جاری اشتغال برای بانوان در استان توسط کمیته امداد افزایش خواهد یافت.