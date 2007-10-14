دستیابی محققان ایرانی به روش نوینی برای درمان سرطان سینه

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر علوم با بیان این خبر افزود : پژوهشگران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به تهیه نوعی سامانه نوین دارو رسانی برای درمان سرطان سینه شدهاند. این سیستم جدید دارو رسانی که برای ساخت آن از پلیکاپرولاکتون فومارات استفاده شده است، میتواند برای بارگذاری داروی تاموکسیفن سیترات مورد بهرهبرداری قرار گرفته و بوسیله آن یک سیستم دارویی قابل تزریق برای رهایش طولانی مدت این دارو در بیماران مبتلا به سرطان سینه تهیه کرد.
وی اضافه کرد : این پلیمر جایگزین شیمی درمانی و تزریقی است که پس از تزریق از حالت محلول به حالت جامد تبدیل میشود و بر موضع سرطان تأثیر گذاشته و پس از اثر گذاری تخریب و دفع میشود.
زاهدی اعلام کرد: بر اساس آزمایشات صورت گرفته این پلیمر عوارض جانبی ندارد و با توجه به اینکه این نوع سرطان متأسفانه در ایران و جهان خیلی شایع است، ورود سامانه فوق به بازار دارویی کشور و جهان میتواند به حل مشکلات این نوع بیماران کمک کند.
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