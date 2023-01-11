گلستان جزو ۸ استان پرخطر کشور در زمینه ناباروری است

آزاده رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سفر رئیس جمهور به گلستان مصوبات خوبی مختص بانوان اختصاص یافت که برخی از آنها انجام شده است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان افزود: سه میلیارد تومان برای پارک بانوان گرگان و دو میلیارد تومان هم برای مرکز خدمات مادر و کودک در گنبدکاووس اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال زنان روستایی در سال ۱۴۰۱ مصوب شده و ۱۰ میلیارد تومان هم به افراد دهه شصتی که ازدواج کنند، به هرکدام علاوه بر وام ازدواج، ۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

رجبی گفت: مبلغ جذب شده در این بخش ۹۰۰ میلیون تومان بوده و باید ازدواج اتفاق بیفتد تا بتوانیم مبلغ را دریافت کنیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان ادامه داد: همچنین پنج میلیارد تومان برای تربیت دختران دانش آموز اختصاص یافته که آن را بابت هوشمندسازی مدارس و طرح پرورشی اوان کودکی و مانند آن هزینه کردیم.

وی در خصوص شاخصه‌های جمعیت گفت که وضعیت گلستان بحرانی نیست اما روند نزولی در برخی از شهرها مانند بندرگز، کردکوی گرگان از میانگین کشوری بالاتر هستند.

رجبی ادامه داد: جزو هشت استان پرخطر در زمینه ناباروری بوده که ناباروری اولیه ۱۳.۶ و ناباروری ثانویه ۱۶.۳ درصد است و در مجموع ۲۹.۹ درصد ناباروری داریم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان گفت: با وجود بالا بودن ناباروری در استان تنها یک مرکز ناباروری دولتی داشته که آن هم مشکلات خاص خود را دارد.

وی تصریح کرد که جزو استان‌های پرخطر در زمینه ناباروری بوده اما زیرساخت‌های آن فراهم نشده است.