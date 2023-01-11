به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سهیلی صبح چهارشنبه در در جلسه توسعه صنایع‌دستی در مناطق محروم استان کرمانشاه برای اشتغالزایی در بین اقشار کم برخوردار جامعه که با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط از جمله بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، قرارگاه بسیج سازندگی سپاه استان، بنیاد علوی، بنیاد برکت، فعالان بخش خصوصی و گروه‌های جهادی برگزار شد، اظهار کرد: انجام کار جهادی در حوزه صنایع‌دستی نیاز امروز استان کرمانشاه است.

وی افزود: ما در این حوزه اعتبارات تبصره ۱۶ را داریم که اساس آن ایجاد اشتغال و کارگاه‌های کوچک است که متأسفانه به دلایلی از جمله عدم نظارت‌های منطقی گاهاً شاهد انحراف این اعتبارات بوده‌ایم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کرمانشاه تصریح کرد: موضوع دیگر بحث آمارها در این زمینه است که باید سعی شود به طرف شفاف‌سازی حرکت کنیم تا جامعه هدف به صورت مشخص مورد حمایت قرار گیرد زیرا اشتغالزایی در این حوزه با توجه به میزان وجود افراد محروم و نداشتن سرمایه مناسب می‌تواند راحت ترین اهرم ایجاد اشتغال ارزان قیمت باشد.

سهیلی هدف از تشکیل این جلسه را برنامه‌ریزی برای پیشبرد امور به نحو احسن و همچنین تقسیم کار و تقسیم بندی استان و همفکری در این زمینه دانست و گفت: باید تلاش کنیم برای هر منطقه‌ای یک سند تحول و توسعه ایجاد و با انجام کار کارشناسی مسائل را به صورت عملیاتی پیش ببریم.

وی ادامه داد: هدف‌مندی تسهیلات و آموزش مناسب در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌تواند به ایجاد اشتغال در این حوزه کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کرمانشاه خاطر نشان کرد: مساله فروش یکی دیگر از دغدغه‌های مهم و همیشگی صنعت‌گران و هنرمندان صنایع‌دستی است که برای حل این مشکل بزرگ با هلدینگ‌های بزرگ برای خرید تضمینی و فروش محصولات صنایع‌دستی استان توافق‌هایی انجام شده که می‌تواند به رونق تولید در این زمینه کمک بسیاری بکند.

سهیلی گفت: هر کدام از دستگاه‌ها با ارائه مدل کاری خود با تبیین به یک مدل واحد و جامع برای قرارگیری به عنوان الگوی عمل دست یافته تا یکی از اصلی‌ترین مشکلات استان که بیکاری است رفع شود.

در پایان جلسه مقرر شد با شناسایی زمینه‌های مشترک کاری یک قرارگاه مشترک عملیاتی برای انجام امور با مشخص کردن شرح خدمات و تقسیم کار و مناطق حوزه کاری تشکیل و یک گام اساسی برای رفع معضل بیکاری برداشته شود و همچنین جلسات به شکل مستمر با حضور کارشناسان میدانی برگزار و دبیرخانه هماهنگی این جلسات و پی‌گیری مصوبات تشکیل شود.