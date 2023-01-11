  1. جامعه
  2. شهری
۲۱ دی ۱۴۰۱، ۹:۲۷

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

آماده باش تمام نیروهای خدمات شهری/معابر تهران شن پاشی شدند

آماده باش تمام نیروهای خدمات شهری/معابر تهران شن پاشی شدند

مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران گفت: از شب گذشته ۱۰ هزار نیروی خدمات شهری در مناطق ۲۲ گانه تهران در آماده‌باش قرار دارند.

علیرضا جعفری مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران در گفت‌گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات شهرداری تهران و آماده‌باش نیروهای خدمات شهری برای مقابله با حوادث احتمالی بارش برف گفت: از شب گذشته ۱۰ هزار نیروی خدمات شهری در مناطق ۲۲ گانه تهران به حالت آماده‌باش قرار دارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه از روز گذشته در مناطق شمالی تهران شاهد بارش برف و باران بوده‌ایم معابر شن و نمک‌پاشی شدند و مخازن شن و نمک نیز تکمیل هستند.

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه ۳۰۸ دستگاه ماشین آلات تخصصی به همراه ۲ هزار ماشین خدمات شهری در مناطق مختلف شهر تهران در حال آماده‌باش هستند اظهار کرد: نیروهای ما با هماهنگی پلیس راهور هر کجا که نیاز باشد وارد عمل می‌شوند.

جعفری تصریح کرد: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر بروز حادثه در شهر تهران به ما اعلام نشده است و در بیش از ۳ هزار نقطه در سطح شهر، مخازن شن و نمک تعبیه شده و از شب گذشته اقدامات مقابله با یخ زدگی معابر صورت گرفته است.

کد مطلب 5679289
مهشید جعفری معظم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها