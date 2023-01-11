آماده باش تمام نیروهای خدمات شهری/معابر تهران شن پاشی شدند

علیرضا جعفری مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران در گفت‌گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات شهرداری تهران و آماده‌باش نیروهای خدمات شهری برای مقابله با حوادث احتمالی بارش برف گفت: از شب گذشته ۱۰ هزار نیروی خدمات شهری در مناطق ۲۲ گانه تهران به حالت آماده‌باش قرار دارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه از روز گذشته در مناطق شمالی تهران شاهد بارش برف و باران بوده‌ایم معابر شن و نمک‌پاشی شدند و مخازن شن و نمک نیز تکمیل هستند.

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه ۳۰۸ دستگاه ماشین آلات تخصصی به همراه ۲ هزار ماشین خدمات شهری در مناطق مختلف شهر تهران در حال آماده‌باش هستند اظهار کرد: نیروهای ما با هماهنگی پلیس راهور هر کجا که نیاز باشد وارد عمل می‌شوند.

جعفری تصریح کرد: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر بروز حادثه در شهر تهران به ما اعلام نشده است و در بیش از ۳ هزار نقطه در سطح شهر، مخازن شن و نمک تعبیه شده و از شب گذشته اقدامات مقابله با یخ زدگی معابر صورت گرفته است.