نقش مهم سران طوایف و معتمدین در حل مشکلات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی صبح چهارشنبه در نشست با سران طوایف و معتمدین استان که در محل استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد، افزود: نقش سران طوایف و معتمدین در حل مشکلات مردم مهم است، شما بزرگان و معتمدان باید کار را برای خدا انجام دهید و مطمئن باشید خداوند به کارتان برکت می‌دهد. در انجام کارها دنبال تمجید دیگران نباشید و بدانید هر کاری انجام می‌دهید، خداوند می‌بیند.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت مرز، یکی از برنامه‌ها و ضرورت‌های مهم استان است که علاوه بر صادرات اقلام مصرفی، با توجه به محصولات تولیدی بی نظیر باید به تولید محصولات گرمسیری و منحصر به فرد استان بپردازیم و محصولات تولیدی را به سایر کشورها صادر کنیم.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بزرگترین ظرفیت این استان پهناور، مرز است که با استفاده از آن می‌توانیم به بازار همه کشورها دسترسی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: این خطه پهناور ظرفیت‌های بالقوه فراوانی دارد و این ظرفیت‌ها زمانی به بهره برداری می‌رسد که همه مردم و به ویژه معتمدین در امور مهم مشارکت بیشتری داشته باشند.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بخشی از مشکلات و کمبودهای این استان ناشی از کم کاری است بنابراین باید همه تلاش کنیم و در راستای به فعلیت رساندن ظرفیت‌های ناشناخته و توسعه استان گام برداریم.

وی با تاکید بر لزوم تشکیل تعاونی‌های محلی خاطرنشان کرد: شما سران طوایف می‌توانید با تشکیل تعاونی‌های محلی، در زمینه کشاورزی، دامداری و ایجاد کارگاه‌های تولیدی فعالیت کنید و از محل عرضه محصولات تولیدی و کسب درآمد بخش زیادی از مشکلات منطقه خود را حل کنید.

کرمی با اشاره به وجود ظرفیت‌های معدنی در استان ادامه داد: فعالیت در حوزه معادن نباید بر اساس خام فروشی انجام شود، بنابراین در واگذاری مجوزها، اولویت با افرادی است که صنایع تبدیلی ایجاد کنند، گسترش صنایع تبدیلی علاوه بر ایجاد اشتغال موجب توسعه استان نیز می‌شود.

وی تصریح کرد: این استان از ظرفیت کشاورزی خوبی برخوردار است که باید از آن به نحو مطلوب بهره برداری و تولید ثروت شود.

وی با بیان اینکه خداوند زمین را برای استفاده ما انسان‌ها خلق کرده، اظهار داشت: مناطق مختلف سیستان و بلوچستان استعداد بالقوه ای در تولید نخیلات و خرما دارد، بنابراین ضرورت دارد؛ نهضت نخل کاری در این استان شکل بگیرد چراکه تأثیر زیادی بر اشتغالزایی و بهبود اقتصاد خانوار دارد.

کرمی ادامه داد: مشارکت بخش خصوصی در حوزه شهرداری‌ها نیز قابل توجه است چرا که این مشارکت‌ها باعث ارائه خدمات بهتر به شهروندان، همکاری و هم افزایی بیشتر در انجام امور خواهد شد.