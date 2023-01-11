صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حسن زاده صبح چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: از امروز چهارشنبه تا یکشنبه ۲۵ دی‌ماه یک سامانه پر فشار سرد به استان وارد می‌شود.

وی افزود: با وزش شدید باد شمال شرقی، احتمال گرد و خاک و کاهش دمای کمینه (۳ تا ۷ درجه سلسیوس) به ویژه در ارتفاعات و مناطق شمالی استان، کاهش کیفیت هوا، خسارت به سازه‌های سبک، سرمازدگی محصولات کشاورزی و احتمال اختلال موقت در تردد هوایی وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: توصیه می‌شود با توجه به اینکه این سامانه در اکثر نواحی استان فعال خواهد شد توصیه می‌شود از سفرهای غیرضروری به مناطق شرقی و مرکزی استان اجتناب شود و کشاورزان نیز مراقبت از محصولات کشاورزی خود را در دستور کار داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه یک هشدار سطح نارنجی دریایی نیز صادر شده است گفت: از امروز تا یکشنبه ۲۵ دی‌ماه وزش باد شدید سبب مواج شدن دریا در خلیج فارس و دریای عمان می‌شود.

حسن زاده گفت: این وزش باد شدید سبب اختلال در فعالیت‌ها و تردد دریایی و حرکت شناورها خواهد شد و توصیه می‌شود در مدت یاد شده شناورهای سبک از تردد خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد شناورهای مسافربری و کشتی‌های تجاری در دستور کار قرار گیرد.