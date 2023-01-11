عامل انتشار لایوهای نامتعارف در فاروج دستگیر شد

سرهنگ شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی رصد فضای مجازی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، فردی که در صفحه اینستاگرامی خود، اقدام به پخش زنده با موضوعات مجرمانه غیراخلاقی می‌کرد و دنبال‌کنندگان خود را به رفتار نامتعارف تشویق می‌کرد، مورد شناسایی قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی ادامه داد: با بررسی تخصصی کارشناسان سایبری، مشخص شد گرداننده صفحه مذکور، ساکن شهرستان فاروج بوده و به‌صورت زنده، زمینه انحراف تعداد زیادی از کاربران اینترنتی را فراهم کرده است. لذا با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی مالک صفحه مجرمانه، در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات پلیسی، گرداننده صفحه دستگیر شد و مشخص شد متهمه با همکاری چند فرد از سایر استان‌ها اقدام به این فعالیت مجرمانه کرده است.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی خبر داد: شناسایی افراد دیگر دخیل در این فعالیت مجرمانه در دستور کار پلیس بوده و برابر قانون با مجرمان، برخورد قضائی خواهد شد.

وی به شهروندان توصیه کرد: والدین عزیز با کسب سواد رسانه‌ای و نظارت و همراهی فرزندان خود در فضای مجازی بخصوص شبکه‌های اجتماعی، فعالیت آنها را کنترل کرده و مراقب ارتباط‌های مجازی فرزندانشان با کاربران مجازی باشند چراکه مجرمان اینترنتی اکثر طعمه‌های خود را از بین جوانان و نوجوانی انتخاب می‌نمایند که بدون نظارت والدین و مخفیانه در این فضا، مشغول به فعالیت هستند.