شرکت لرستان در ۱۴ نمایشگاه صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن پور امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون لرستان در ۱۴ نمایشگاه صنایع دستی در رشته‌های گلیم‌بافی، جاجیم‌بافی، نمد مالی، ورشو سازی، خراطی، پیکرتراشی، تراش‌سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، قلم‌زنی و چرم‌دوزی شرکت کرده است.

وی، بیان داشت: همچنین در راستای حمایت از هنرمندان صنایع دستی بیش از ۳۰ تفاهم‌نامه آموزشی با صنعت‌گران و مربیان صنایع دستی استان منعقد شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، ادامه داد: با هدف آموزش علاقمندان صنایع دستی و به خصوص خودکفایی و اشتغال زنان خودسرپرست، تفاهم‌نامه‌هایی مشترکی با ادارات بهزیستی، کمیته امداد، آموزش فنی‌وحرفه ای، امور عشایری و اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی منعقد شده است.

حسن پور، اظهار کرد: با هدف توسعه بیشتر تولیدات صنایع دستی درصدد جذب سرمایه گذار برای خانه‌های صنایع دستی و همچنین استفاده از ظرفیت خیرین در سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع دستی هستیم.