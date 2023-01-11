علیرضا نادریان‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مصوبه شامل مطالعه و بازنگری طرح‌های هادی روستایی بود که بر اساس آن طرح برای همه روستاهای استان تهیه و بازنگری شده و هر طرحی که افق ۱۰ ساله آن تمام شده بود، به روز رسانی شده است.

وی افزود: تاکنون ۸ میلیارد تومان از این اعتبار تأمین شده و ۲ میلیارد تومان باقی مانده نیز امسال تأمین خواهد شد اما کار به صورت کامل اجرا شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان یزد با اشاره به اینکه سفر اول هیأت دولت به استان یزد سه مصوبه در این حوزه داشته است، ادامه داد: دیگر مصوبه تخصیص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای اتمام طرح‌های نیمه تمام روستایی است که ۲۰ میلیارد تومان آن در سال گذشته و ۲۰ میلیارد تومان آن برای سال جاری پیش بینی شده بود.

وی ادامه داد: به این ترتیب هشت پروژه نیمه تمام روستایی که به دلیل کمبود اعتبار ناتمام مانده بود، به پایان رسیده که از جمله آن می‌توان به اجرای طرح‌های محوطه سازی و راه روستایی و … اشاره کرد.

نادریان‌زاده افزود: مصوبه سوم نیز واگذاری ۷۰۰ قطعه زمین به متقاضیان تسهیلات برای ساخت مسکن بود که همه قطعات واگذار شده و متقاضیان از تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۵ ساله بهره‌مند خواهند شد.