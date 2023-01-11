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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۱۶

مدیرکل راهداری استان بوشهر:

تردد وسایل نقلیه در محورهای استان بوشهر ۴۲ درصد افزایش یافت

تردد وسایل نقلیه در محورهای استان بوشهر ۴۲ درصد افزایش یافت

بوشهر- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از افزایش ۴۲ درصدی تردد وسایل نقلیه در محورهای استان طی هشت ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی این مدت هفت میلیون و ۶۲۶ هزار و ۹۹ تردد در جاده‌های استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر یادآور شد: هم اکنون در استان بوشهر ۶۴ دوربین ثبت تخلف، ۶۰ دستگاه تردد شمار و ۱۹ دوربین نظارت تصویری فعال است.

وی افزایش تردد در جاده‌های استان را نشان دهنده ارتقا و بهبود رونق اقتصادی دانست و یادآور شد: روند فوتی‌ها در تصادفات برون شهری استان بوشهر در تحلیل مقایسه‌ای با آمارهای ماهانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که آمار هشت ماهه نسبت به هفت ماهه سال جاری چهار درصد کاهش فوتی‌ها در محورهای برون شهری داشته است.

اخترشناس ابراز امیدواری کرد: با اقداماتی که در خصوص حذف نقاط و نواحی پر حادثه در دست اقدام است، شاهد روند کاهشی تصادفات در محورهای استان باشیم.

کد مطلب 5679804

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