تردد وسایل نقلیه در محورهای استان بوشهر ۴۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی این مدت هفت میلیون و ۶۲۶ هزار و ۹۹ تردد در جادههای استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر یادآور شد: هم اکنون در استان بوشهر ۶۴ دوربین ثبت تخلف، ۶۰ دستگاه تردد شمار و ۱۹ دوربین نظارت تصویری فعال است.
وی افزایش تردد در جادههای استان را نشان دهنده ارتقا و بهبود رونق اقتصادی دانست و یادآور شد: روند فوتیها در تصادفات برون شهری استان بوشهر در تحلیل مقایسهای با آمارهای ماهانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد که آمار هشت ماهه نسبت به هفت ماهه سال جاری چهار درصد کاهش فوتیها در محورهای برون شهری داشته است.
اخترشناس ابراز امیدواری کرد: با اقداماتی که در خصوص حذف نقاط و نواحی پر حادثه در دست اقدام است، شاهد روند کاهشی تصادفات در محورهای استان باشیم.
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