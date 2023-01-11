به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: هم‌زمان با سراسر کشور ثبت‌نام کارگاه‌های مجازی و حضوری در مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان آغاز شده است.

وی، گفت: پس از نام نویسی کارگاه‌های حضوری فصل زمستان مراکز کانون در سراسر استان، این کارگاه‌ها با استقبال خوب کودکان و نوجوانان استان، کار خود را آغاز کرده‌اند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، افزود: ۴۴ کارگاه تخصصی و حضوری شامل ۱۷ کارگاه هنری، ۱۶ کارگاه فرهنگی، ۹ کارگاه ادبی و دو کارگاه مجازی در مراکز برگزار شده است.

محمدی، اضافه کرد: متقاضیان در کارگاه‌های هنری شامل نقاشی، طراحی، سفالگری و خوشنویسی، در کارگاه‌های فرهنگی چرتکه، نجوم، قصه گوی، حال خوش و در کارگاه‌های ادبی نوشتن خلاق، خوانش متون ادبی و شاهنامه خوانی را زیر نظر مربیان می‌آموزند.

وی، بیان داشت: برای کودکان و نوجوانانی که متقاضی شرکت در کارگاه مجازی هستند، کارگاه آشنایی با قرآن و حدیث پیش بینی شده است که مراحل نام نویسی در این کارگاه شروع شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، تصریح کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه‌ی https://lorestan.kpf.ir پس از تکمیل فرم عضویت با انتخاب گزینه دوره‌های تخصصی برخط (آنلاین) استانی شرکت کنند.

محمدی، اظهار داشت: متقاضیان در گروه‌های سنی «نوباوه» (۴ سال به بالا)، «نوجوان» (۷ سال به بالا)، «نونهال» (۹ سال به بالا)، «نونگاه (۱۲ سال به بالا) و «نوجوان» (۱۵ سال به بالا)، در کارگاه‌ها کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شرکت می‌کنند.

وی، گفت: ۲۷ مرکز کانون پرورش فکری شامل ۱۷ مرکز ثابت، دو کتابخانه پستی و هشت کتابخانه سیار شهری و روستایی فعالیت‌های های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی را برای کودکان و نوجوانان شهرها و روستاهای سراسر استان ارائه می‌دهند.