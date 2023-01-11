خبرگزاری مهر ۳ رتبه برتر هشتمین جشنواره ابوذر در زنجان را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر ظهر چهارشنبه با حضور حسن شمشادی، خبرنگار جبهه مقاومت، فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان و جمعی از مدیران و اصحاب رسانه برگزار شد.

در بخش یادداشت رحیم مقدمی از خبرگزاری مهر با اثر «پست‌های مدیریتی در زنجان؛ به نام دولت به کام نمایندگان مجلس» رتبه نخست را از آن خود کرد. همچنین فاطمه تاج‌بخش با اثر «سوداگری زمین و مسکن در استان زنجان / ساخت و ساز بدون نظارت مهندسین» مقام اول بخش گزارش خبری را به دست آورد و مهدی الماسی در بخش عکس موفق به کسب رتبه دوم شد.

شهردار زنجان در این آئین اظهار کرد: در حال حاضر اهمیت رسانه بر هیچ‌کس پوشیده نیست و جایگاه این موضوع بر همه روشن است؛ به‌گونه‌ای که اگر بزرگ‌ترین کارها پشتوانه رسانه‌ای نداشته باشد، به موفقیت دست پیدا نمی‌کند.

علیرضا فیروزفر ابراز کرد: در اتفاقات اخیر یک برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده پشت اغتشاشات بود که با یک قدرت رسانه‌ای به دنیا القا شد که در جمهوری اسلامی ایران اتفاقی رخ داده است که باید به آن واکنش نشان داد.

وی با بیان اینکه در اغتشاشات اخیر اولین چیزی که به چشم می‌خورد سعه‌صدر و تدبیر از طرف کسانی بود که قرار بود مدیریت کنند، تصریح کرد: باز هم در کشور ما حافظان امنیت با تدبیر و درایت به گونه‌ای عمل کردند که در نهایت باز هم خود مردم قضیه را حل کردند.

شهردار زنجان تصریح کرد: همچنین اگر از واقعیت اهمیت رسانه هم بگذریم ولی از این واقعیت که در رسانه جای کار خیلی داریم نباید بگذریم و باید بر این نکته تاکید کرد.

فیروزفر با بیان اینکه قدرت نرم رسانه پیشران قوی برای حکومت جهانی است که دنبالش هستند و برای پیشران قوی داشتن برنامه‌ریزی لازم است، تقویت رسانه برنامه‌ریزی می‌خواهد و باید فرداها را ببینیم، ادامه داد: تقویت رسانه از الزامات جامعه امروز است و همه باید در این راه قدم بردارند.