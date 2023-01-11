  1. استانها
  2. یزد
۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۰۰

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد خبر داد؛

تداوم کاهش دما و یخبندان در یزد/اختلال در سفرهای زمینی و هوایی

تداوم کاهش دما و یخبندان در یزد/اختلال در سفرهای زمینی و هوایی

یزد- مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اشاره به اعلام هشدار سطح زرد برای استان یزد از کاهش محسوس دما و یخبندان از امروز تا پایان روز جمعه خبر داد.

محمدعلی ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام وضعیت زرد برای استان یزد بر اساس گزارش هواشناسی اظهار داشت: از امروز تا پایان روز جمعه شاهد کاهش محسوس دما، سرما و یخبندان شبانه و پدیده مه در شهرستان های یزد، اردکان، میبد، اشکذر ، مهریز تفت، ابرکوه خواهیم بود.

وی ادامه داد: اختلال در سفرهای بین شهری و داخل شهر، اختلال ناوگان حمل ونقل هوایی و زمینی و یخبندان و یخ زدگی و مه در جاده ها، یخ زدگی کنتورهای آب و خسارت به صنعت کشاورزی و افت فشار گاز نیز در این روزها اتفاق خواهد افتاد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد به مردم استان توصیه کرد: از سفرهای غیرحضوری، فعالیت‌هایی نظیر کوهنوردی پرهیز کرده و مدیریت مصرف انرژی به ویژه گاز را به صورت جدی انجام دهند.

ملک زاده همچنین با اشاره به خوشحالی مردم استان از بارش نزولات جوی و مشتاق بودن به تماشای برف در ییلاقات از مردم استان خواست از تردد به ییلاقات شهرستان‌های مهریز و تفت بپرهیزید.

وی تاکید کرد: با توجه به حجم گسترده بارش برف در مناطق مختلف شهری و روستایی شهرستان تفت به‌ویژه در مناطق ییلاقی و کوهستانی از تمامی شهروندان درخواست می‌شود از حضور در مناطق کوهستانی و گردشگری این شهرستان ها خودداری کنند.

ملک زاده، هشدار سطح زرد را احتمال وجود خسارت یا خسارت های نقطه ای برشمرد و از شهروندان خواست برای کاهش خسارت های احتمالی جانی و مالی هشدارها را جدی بگیرند.

کد مطلب 5679899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها