تداوم کاهش دما و یخبندان در یزد/اختلال در سفرهای زمینی و هوایی

محمدعلی ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام وضعیت زرد برای استان یزد بر اساس گزارش هواشناسی اظهار داشت: از امروز تا پایان روز جمعه شاهد کاهش محسوس دما، سرما و یخبندان شبانه و پدیده مه در شهرستان های یزد، اردکان، میبد، اشکذر ، مهریز تفت، ابرکوه خواهیم بود.

وی ادامه داد: اختلال در سفرهای بین شهری و داخل شهر، اختلال ناوگان حمل ونقل هوایی و زمینی و یخبندان و یخ زدگی و مه در جاده ها، یخ زدگی کنتورهای آب و خسارت به صنعت کشاورزی و افت فشار گاز نیز در این روزها اتفاق خواهد افتاد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد به مردم استان توصیه کرد: از سفرهای غیرحضوری، فعالیت‌هایی نظیر کوهنوردی پرهیز کرده و مدیریت مصرف انرژی به ویژه گاز را به صورت جدی انجام دهند.

ملک زاده همچنین با اشاره به خوشحالی مردم استان از بارش نزولات جوی و مشتاق بودن به تماشای برف در ییلاقات از مردم استان خواست از تردد به ییلاقات شهرستان‌های مهریز و تفت بپرهیزید.

وی تاکید کرد: با توجه به حجم گسترده بارش برف در مناطق مختلف شهری و روستایی شهرستان تفت به‌ویژه در مناطق ییلاقی و کوهستانی از تمامی شهروندان درخواست می‌شود از حضور در مناطق کوهستانی و گردشگری این شهرستان ها خودداری کنند.

ملک زاده، هشدار سطح زرد را احتمال وجود خسارت یا خسارت های نقطه ای برشمرد و از شهروندان خواست برای کاهش خسارت های احتمالی جانی و مالی هشدارها را جدی بگیرند.