آغاز به کار دانشکده مهارت و کارآفرینی در ایلام

بهروز ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۳۵۰ دانشجو در ۱۲ رشته در دانشکده مهارت وکارآفرینی مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: ۱۷ رشته تحصیلی جدید دیگر نیز متناسب با آمایش و نیاز مشاغل مختلف در استان تصویب شده است.

رئیس دانشگاه آزاد استان ایلام در ادامه یادآور شد: هدف از ایجاد این دانشکده افزایش کارآفرینی، ایجاد اشتغال برای دانشجویان، تربیت تکنسین و نیروهای ماهر در استان است.

وی با اشاره به سرمایه گذاری‌های مختلف در حوزه‌های نفت و گاز در استان بیان کرد: این حوزه‌ها نیازمند نیروهای انسانی متخصص هستند که دانشجویان بعد از اتمام تحصیلات خود می‌توانند در این دانشکده مهارت‌های مورد نیاز را کسب و مشغول به کار شوند.

ناصری اعلام کرد: در حال حاضر پذیرش دانشجو در این دانشکده در حال انجام است و تا اواخر دی ماه پذیرش ادامه دارد.