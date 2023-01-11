به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید شماری از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بندر بوشهر اظهار داشت: ظرفیت تخلیه و بارگیری این بندر سالانه هفت میلیون تن و ۳۲۰ هزار تی. ای.یو کانتینر است که چنین ظرفیتی شرایط لازم را برای فعالیت تجار و بازرگانان در بندر بوشهر فراهم کرده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: همچنین نزدیک به ۳۱ هزار مترمربع انبار سرپوشیده در بندر بوشهر وجود دارد که از ماه آینده تعمیرات اساسی آنها عملیاتی می‌شود.

شکیبی نسب ادامه داد: طرح توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین پیش بینی شده که در این زمینه پروژه‌های ارزشمندی همچون جاده دسترسی و تأسیسات زیربنایی با روندی مطلوب در دست احداث است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: در این مجتمع همچنین ۳۰۰ متر اسکله با قابلیت پذیرش کشتی‌های ۵۰ هزار تنی احداث شده است که تحقق این مهم در گرو افزایش عمق کانال دسترسی بندر بوشهر است.

شکیبی نسب عنوان کرد: در پس‌کرانه مجتمع بندری نگین نیز احداث پایانه کانتینری تدارک دیده شده که در صورت نیاز به ظرفیت جدید احداث این پروژه آغاز می‌شود.

وی گفت: مساحت مجتمع بندری نگین ۵۱۰ هکتار است که تمام طرح‌های آتی توسعه بندر بوشهر در این محدوده اجرا خواهد شد.

رشد ۵۱ درصدی عملکرد کانتینری بندر بوشهر

شکیبی نسب ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بندر بوشهر در عملکرد کانتینری شاهد رشد ۵۱ درصدی بوده است.

وی بیان کرد: همچنین با اقدام‌های بسیار خوبی که از سوی مراجع قضائی صورت گرفت عمده خودروهای توقیفی در بوشهر از سالیان اخیر از این بندر خارج شدند.

شکیبی نسب ادامه داد: بندر بوشهر قطب واردات میوه کشور است به نحوی که از حدود ۱۰ سال گذشته تاکنون تمام موزهای وارداتی کشور از بندر بوشهر وارد کشور شده است.

وی گفت: بوشهر همچنین تنها بندر کشور از حیث برخورداری از سردخانه ۵ هزار تنی مستقر در محدوده بندر است که این مهم با سرمایه گذاری بخش خصوصی محقق شده است.

شکیبی نسب اظهار کرد: این استان به لحاظ تعدد بنادر تجاری در کل استان‌های جنوبی تنها استان برخوردار از ۱۱ بندر تجاری است و بیشترین بنادر کوچک کشور نیز در این استان واقع است.