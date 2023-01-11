جشنواره های منطقه ای منجر به پویایی هنر تئاتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم نظری شامگاه چهارشنبه در آئین اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر منطقه سه کشور در ساری با اظهار اینکه جشنواره منطقه‌ای تئاتر فجر ۹ سال برگزار نشد، از احیای این جشنواره مهم و فاخر در دولت کنونی خبر داد و گفت: این جشنواره به صورت منطقه‌ای در چهار منطقه کشور برگزار شده است.

وی کرمانشاه، فارس، مازندران و بوشهر را از استان‌های میزبان برپایی جشنواره منطقه‌ای تئاتر فجر یاد کرد و گفت: جشنواره تئاتر فجر در واقع ویترین فعالیت هنری است و گروه‌های نمایشی استانی برای شرکت در آن انتخاب می‌شوند.

وی بر لزوم توجه آثار نمایشی به مسائل اعتقادی انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: این جشنواره‌ها سبب تعامل و تبادل تجربیات هنرمندان کشور می‌شود و به شور و نشاط فرهنگی کمک می‌کنند.

نظری با اشاره به حضور ۱۸ گروه نمایشی از ۹ استان کشور در جشنواره منطقه‌ای مازندران گفت: برگزیدگان جشنواره‌های منطقه‌ای به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه می‌یابند.

وی با اظهار اینکه هنرمندان تئاتر برای پویایی این هنر تلاش کنند، به جایگاه تئاتر استان در عرصه‌های ملی و بین المللی اشاره کرد.

روح الله سلگی معاون استاندار مازندران با گرامیداشت میلاد باسعادت حضرت زهرا (س) بر لزوم تکریم مادران و بانوان تاکید کرد و گفت: به فرموده سردار سلیمانی دختران کم حجاب نیز دختران ما هستند و باید برای حفظ ارزش‌های اسلامی و معنوی تلاش کرد.

سلگی با اظهار اینکه هشتک های دروغین توئیتر نمی‌تواند مبنای آزادی باشد بر لزوم تبیین رشادت‌های رزمندگان اسلام تاکید کرد.