ساماندهی املاک بدون سند حاشیه شهر ایلام

جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنا بر بند ک ماده ۱۱ چ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مناطق مسکونی حاشیه شهر که سند ندارند صاحب سند رسمی می‌شوند.

وی با بیان اینکه صاحبان این منازل تا پایان سال فرصت بهره مندی از این طرح را دارند، بیان کرد: کسانی که از ۹۴/۱/۱ به قبل در اراضی دولتی و خارج از طرح منزل مسکونی احداث کرده‌اند به شرطی که فرم (ج) آن‌ها سبز و از ۲۰۰ متر به پایین می‌توانند از این طرح استفاده کنند.

معاون حقوقی و املاک راه و شهرسازی استان ایلام تصریح کرد: این افراد برای بهره مندی از این طرح به ادارات راه و شهرسازی استان مراجعه کنند.

وی ادامه داد: اکثر مناطق شهر ایلام از جمله مناطق کمربندی شرقی از خیابان شهید ربابه کمالی تا منطقه بلوار کارگر، اراضی شمالی بلوار شهید صدوقی، منطقه بانبور، منطقه بانبرز و هانیوان بیشترین مناطقی هستند که اراضی دولتی در آنها تصرف شده‌اند و مردم فاقد سند مالکیت هستند و تمام کسانی که در محدوده قانونی شهر ایلام تا به حال نتوانسته‌اند تعیین تکلیف شوند می‌توانند به اداره راه و شهرسازی مراجعه و سند مالکیت خود را از دولت دریافت کنند.