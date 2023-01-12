به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدمحمد سعیدی در همایش تجلیل از خادمان ستادهای نماز جمعه استان قم که در مصلی قدس برگزار شد، اظهار کرد: نماز جمعه یکی از میعادگاه‌هایی است که به امر امامت تشکیل شده و از این نظر با سایر نمازها متفاوت است.

وی با بیان اینکه امام جمعه در نماز جمعه‌ای که به حاکمیت و نظام اسلامی مربوط است حتماً باید منصوب از طرف امام و یا نایب امام باشد، گفت: خدمت کردن در چنین وضعیتی هم برای ائمه جمعه هم برای خدمتگزاران این عرصه کار دشواری است ولی تحمل این دشواری‌ها و استقامت در این مسیر اجر و ثواب زیادی به همراه دارد.

امام جمعه قم با تبریک میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها اظهار کرد: میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در زمانی واقع شد که پیامبر صلوات الله علیه و آله و حضرت خدیجه سلام الله علیها دشواری‌های زیادی را تحمل می‌کردند و اینطور نبود که زندگی راحت و مرفهی داشته باشند.

وی با بیان اینکه حضرت خدیجه سلام الله علیها و پیامبر صلوات الله علیه و آله بعد از بعث سختی‌های زیادی را تحمل کردند، گفت: بعد از ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها با فردی که هم یتیم بود و هم از نظر مالی در تنگنا بود، زن‌های جاهلی با حضرت خدیجه سلام الله علیها قطع رابطه کردند و حتی به سلام ایشان جواب نمی‌دادند.

سعیدی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم به جایی برسیم باید سختی‌ها را تحمل کنیم، افزود: دشمنان هم سختی می کشند ولی سختی آنها اجر و ثوابی را به دنبال ندارد ولی اگر تحمل سختی با ایمان همراه باشد موجب رشد و تعالی در دنیا و اجر و ثواب در آخرت خواهد شد.

وی ادامه داد: خدمت در نماز جمعه با جاهای دیگر فرق دارد و باید در این جایگاه با حوصله با مردم برخورد کنید و نتیجه اش را هم علاوه بر دنیا در آخرت نیز خواهید دید.

گفتنی است در پایان این همایش از خادمان ستادهای نماز جمعه استان قم به دست آیت الله سعیدی تجلیل به عمل آمد.