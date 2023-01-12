  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ دی ۱۴۰۱، ۲۱:۱۱

معاون سیاسی استاندار بوشهر:

استان بوشهر در حوزه امنیتی و انتظامی در رتبه عالی قرار دارد

استان بوشهر در حوزه امنیتی و انتظامی در رتبه عالی قرار دارد

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: استان بوشهر در حوزه امنیتی و انتظامی در رتبه عالی بین استان‌های کشور قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات پنج شنبه شب در نشست شورای اداری استان بوشهر با گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک روز مادر و زن اظهار داشت: استان بوشهر در سه ماه اخیر در جهت فعالیت‌های گسترده دشمنان انقلاب اسلامی با وجود دارا بودن مراکزی حساسی چون نیروگاه اتمی، پارس جنوبی و جزیره خارگ با تلاش‌های شبانه روزی دستگاه‌های نظامی و امنیتی و با درایت اعضای شورای تأمین استان در حوزه امنیتی و انتظامی در رتبه عالی بین استان‌های کشور قرار دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اساس پایداری و ثابت امنیت در استان را مردم محور بودن آن دانست و تصریح کرد: همچنین با تدابیر و زحمات استاندار جهادی و انقلابی به عنوان رئیس شورای تأمین که در سایه وحدت و همدلی مرزهای استان در کمال امنیت قرار داشته که در ماه‌های اخیر شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی خصوصاً از کشورهای حاشیه خلیج فارس به استان بوده‌ایم.

وی گفت: در این راستا از مردم شریف استان بوشهر و دلاوران سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی و انتظامی قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم این باور دارد که راه حل رفع مشکلات کشور استفاده از ظرفیت‌های داخلی است، گفت: البته این نگاه دولت بدین منظور نیست که با دنیا قهر باشیم و حوزه ارتباطات را نادیده بگیریم، بلکه به این معنا است که به ظرفیت‌های متخصصان و توانمندی‌های داخلی توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

پورات با اشاره به اینکه یکی از وظایف همگانی ما در استان بوشهر این است که ظرفیت و پتانسیل‌های استان را در سطح ملی و حتی بین المللی معرفی کنیم، خاطرنشان کرد: آبادانی و رشد و توسعه استان، مرهون زحمات سرمایه گذاران و کارآفرینان است که با وجود ضعف در زیرساخت‌ها، با ایثار مشغول رزمندگی در خط مقدم جبهه اقتصادی بوده و در حوزه تولید مشغول فعالیت هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در پایان اذعان کرد: نگاه تخصصی استاندار بوشهر به توسعه استان در جهت هم افزایی و همفکری و موضوع آموزش تخصصی به مدیران و کارکنان دولت است که در این جلسه شورای اداری هم شاهد آن بودیم.

وی ادامه داد: اگر از مسائل و مشکلات فهم درستی داشته باشیم، مشکلات حل شدنی خواهند بود و توفیقات خوبی بزودی با تلاش‌هایی که مدیران جهادی و انقلابی در استان دارند حاصل خواهد شد.

کد مطلب 5680806

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • روح اله دولاح IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      با سلام و عرض ادب خدمت رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای عزیز فرمانده دلها بنده بعنوان یک شهروند بوشهری از زحمات دلاورمندان دولتی و نظامی برای ایجاد این امنیت اجتماعی و فرهنگی کمال تشکر و قدردانی دارم و با صدای بلند شعار میدیم زنده و جاویدان باد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها