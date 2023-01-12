استان بوشهر در حوزه امنیتی و انتظامی در رتبه عالی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات پنج شنبه شب در نشست شورای اداری استان بوشهر با گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک روز مادر و زن اظهار داشت: استان بوشهر در سه ماه اخیر در جهت فعالیت‌های گسترده دشمنان انقلاب اسلامی با وجود دارا بودن مراکزی حساسی چون نیروگاه اتمی، پارس جنوبی و جزیره خارگ با تلاش‌های شبانه روزی دستگاه‌های نظامی و امنیتی و با درایت اعضای شورای تأمین استان در حوزه امنیتی و انتظامی در رتبه عالی بین استان‌های کشور قرار دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اساس پایداری و ثابت امنیت در استان را مردم محور بودن آن دانست و تصریح کرد: همچنین با تدابیر و زحمات استاندار جهادی و انقلابی به عنوان رئیس شورای تأمین که در سایه وحدت و همدلی مرزهای استان در کمال امنیت قرار داشته که در ماه‌های اخیر شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی خصوصاً از کشورهای حاشیه خلیج فارس به استان بوده‌ایم.

وی گفت: در این راستا از مردم شریف استان بوشهر و دلاوران سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی و انتظامی قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم این باور دارد که راه حل رفع مشکلات کشور استفاده از ظرفیت‌های داخلی است، گفت: البته این نگاه دولت بدین منظور نیست که با دنیا قهر باشیم و حوزه ارتباطات را نادیده بگیریم، بلکه به این معنا است که به ظرفیت‌های متخصصان و توانمندی‌های داخلی توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

پورات با اشاره به اینکه یکی از وظایف همگانی ما در استان بوشهر این است که ظرفیت و پتانسیل‌های استان را در سطح ملی و حتی بین المللی معرفی کنیم، خاطرنشان کرد: آبادانی و رشد و توسعه استان، مرهون زحمات سرمایه گذاران و کارآفرینان است که با وجود ضعف در زیرساخت‌ها، با ایثار مشغول رزمندگی در خط مقدم جبهه اقتصادی بوده و در حوزه تولید مشغول فعالیت هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در پایان اذعان کرد: نگاه تخصصی استاندار بوشهر به توسعه استان در جهت هم افزایی و همفکری و موضوع آموزش تخصصی به مدیران و کارکنان دولت است که در این جلسه شورای اداری هم شاهد آن بودیم.

وی ادامه داد: اگر از مسائل و مشکلات فهم درستی داشته باشیم، مشکلات حل شدنی خواهند بود و توفیقات خوبی بزودی با تلاش‌هایی که مدیران جهادی و انقلابی در استان دارند حاصل خواهد شد.