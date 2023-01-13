فوت ۶ نفر در اثر انفجار گاز در بوکان

به گزارش خبرنگار مهر، در این حادثه یک واحد ساختمانی به طور کامل تخریب شده و به ۲ واحد مسکونی دیگر در مجاورت آن بیش از ۷۰ درصد آسیب وارد شده است.

همچنین ۶ نفر در این حادثه جان خود را از دست داده و دو نفر نیز مجروح شدند.