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۲۳ دی ۱۴۰۱، ۱۳:۱۴

معاون مسکن راه و شهرسازی آذربایجان غربی:

نخستین مجموعه نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی تحویل شد

نخستین مجموعه نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی تحویل شد

ارومیه - معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از تحویل نخستین مجموعه از واحدهای نهضت ملی مسکن به صاحبخانه ها در آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال تقی دخت در این زمینه اظهار کرد: تاکنون ۸۰۰ هکتار زمین در سامانه نهضت ملی مسکن به طرح‌های استان اختصاص داده شده که برخی به صورت انبوه سازی و بقیه به صورت گروهی احداث می‌شوند.

وی با بیان اینکه چهار هزار و ۵۰۰ هکتار زمین در استان برای ساخت واحدهای مسکن ملی پیش بینی شده است، افزود: تاکنون ۸۰۰ هکتار زمین در سامانه نهضت ملی مسکن به طرح‌های استان اختصاص داده شده که هزار و۵۷۸ چهار هزار و ۵۰۰ هکتار زمین در استان برای ساخت واحدهای مسکن ملی پیش بینی شده است.

تقی دخت افزود: تاکنون ۸۰۰ هکتار زمین در سامانه نهضت ملی مسکن به طرح‌های استان اختصاص داده شده که هزار و ۵۷۸ واحد به صورت انبوه سازی و بقیه به صورت گروهی ساخته می‌شود.

وی اضافه کرد: سهم آذربایجان غربی از نهضت ملی مسکن ۱۸۰ هزار واحد است که عملیات ساخت و تکمیل واحدها برای واجدان شرایط همچنان ادامه دارد.

هرچند بیش از دو سالاضافه کرد: سهم آذربایجان غربی از نهضت ملی مسکن ۱۸۰ هزار واحد است که عملیات ساخت و تکمیل واحدها برای واجدان شرایط همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 5681099

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    نظرات

    • Farhadi IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      5 0
      پاسخ
      اینها چندین ساله نیمه ساخت بودن کسی نمیخرید دادن به نهضت ملی مسکن ، من خودم اینحا رو دیدم انصراف دادم شرایط مسکن ملی سه طبقه هر طبقه یک واحد بود، اینها نیمه ساخت بودن قبل از مسکن ملی یه پیمانکاری ساخته بود کسی نمیخرید
      • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
        0 0
        سلام منظور شما کدام مسکن ها در کدام منطقه از ارومیه بود

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