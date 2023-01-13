نخستین مجموعه نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی تحویل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال تقی دخت در این زمینه اظهار کرد: تاکنون ۸۰۰ هکتار زمین در سامانه نهضت ملی مسکن به طرحهای استان اختصاص داده شده که برخی به صورت انبوه سازی و بقیه به صورت گروهی احداث میشوند.
وی با بیان اینکه چهار هزار و ۵۰۰ هکتار زمین در استان برای ساخت واحدهای مسکن ملی پیش بینی شده است، افزود: تاکنون ۸۰۰ هکتار زمین در سامانه نهضت ملی مسکن به طرحهای استان اختصاص داده شده که هزار و۵۷۸ چهار هزار و ۵۰۰ هکتار زمین در استان برای ساخت واحدهای مسکن ملی پیش بینی شده است.
تقی دخت افزود: تاکنون ۸۰۰ هکتار زمین در سامانه نهضت ملی مسکن به طرحهای استان اختصاص داده شده که هزار و ۵۷۸ واحد به صورت انبوه سازی و بقیه به صورت گروهی ساخته میشود.
وی اضافه کرد: سهم آذربایجان غربی از نهضت ملی مسکن ۱۸۰ هزار واحد است که عملیات ساخت و تکمیل واحدها برای واجدان شرایط همچنان ادامه دارد.
هرچند بیش از دو سالاضافه کرد: سهم آذربایجان غربی از نهضت ملی مسکن ۱۸۰ هزار واحد است که عملیات ساخت و تکمیل واحدها برای واجدان شرایط همچنان ادامه دارد.
نظر شما