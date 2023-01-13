خروش مردم البرز در محکومیت اهانت نشریه فرانسوی

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار و انقلابی استان البرز امروز پس از اقامه نماز جمعه کرج، اقدام مذبوحانه نشریه فرانسوی در توهین به مقام شامخ مرجعیت و ولایت را محکوم و از مصلی بزرگ امام خمینی رحمهالله علیه تا آستان مقدس امامزاده حسن علیهالسلام را راهپیمایی کردند.
نمازگزاران نظرآبادی هم با حضور با شکوه، گسترده و یکپارچه در راهپیمایی خودجوش در حمایت از عفاف و حجاب و مرجعیت دین، اقدام موهن نشریه فرانسوی و دولتهای استکباری را در توهین به مقدسات محکوم آمدند.
مردم هشتگرد هم بعد از برپایی نماز جمعه طی یک راهپیمایی اعتراضی، توهین روزنامه فرانسوی شارلی ابدو به مقام معظم رهبری و مرجعیت شیعه را محکوم کردند.
قطعنامه پایانی راهپیمایی
قطعنامه پایانی راهپیمایی امروز بعد از اقامه نماز جمعه در سراسر کشور در محکومیت اهانت به ساحت ولایت و مرجعیت شیعه صادر شد.
متن قطعنامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یُریدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ. هُوَ الَّذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ (الصف ۸و۹)
اقدام گستاخانه اردوگاه استکبار علیه ساحت مقدس دین اسلام، ولایت و مرجعیت دینی شیعه، بار دیگر حقد و کینه دشمنان عنود اسلام و تشیع را به نمایش گذاشت و دلهای عاشقان ولایت و مرجعیت شیعی و شیفتگان به ولی امر مسلمین را که امیدبخش ملتهای مظلوم در برپایی عدالت و مقابله با زورگویی استکبار میباشد جریحه دار کرد.
این حرکت مذبوحانه نشریه سخیف فرانسوی که در راستای تلاشهای چهار ماهه گذشته کشورهای غربی به ویژه حمایت احمقانه مکرون رئیس جمهور کم خرد فرانسه قلمداد میشود علاوه بر اینکه نشان از شکست و فروپاشی اخلاق و معنویت و ضعف و زبونی و بنبست تفکر و رنگ باختگی فرهنگ غربی است و بیانگر عصبانیت آنها از شکوه و عظمت و نورانیت مکتب حیاتبخش اسلام و ایستادگی و استواری ملتی هوشمند، مؤمن و معتقد به اسلام و ارزشهای اسلامی و وفادار به ولی امر مسلمین و لجاجت آنها با ادیان و ارزشهای الهی و ترجمه غلط و ضد انسانی از عنوان مقدس آزادی و آزادی بیان و مصادره آن به اباحهگری و توهین به ادیان الهی و مقدسات دینی میباشد، این اقدام پلید در نزد مسلمانان و انسانهای آزاده جهان که دین، معنویت و ارزشهای الهی را گمشده انسان سرگشته امروز میدانند؛ محکوم است.
ما شرکت کنندگان در این تظاهرات و راهپیمایی مردمی با فریاد رسا و ندای ملکوتی «الله اکبر خامنهای رهبر» اعلام میداریم:
۱. برای ملت ایران روشن است که خوی استکباری دنیای غرب و دولت بد نام و بد سابقه فرانسه مانع از درک حقایق نورانی اسلام و جایگاه پر فروغ ولایت و مرجعیت دینی بوده لذا روی سخن ما به جوانان حقیت جو و بیدار دل اروپا و آمریکا و سراسر جهان است که بار دیگر پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی را که در تاریخ اول بهمن سال نود و سه به منظور بیداری و هوشیاری حس حقیقت جویی در قلبهای جوانان اروپایی و آمریکایی و ایجاد پرسش و کاووش از حقایق این عالم صادر شد را با تعمق بیشتر نگریسته، جبهه مقاومت را برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر ارزشهای انسانی و الهی در غرب تشکیل داده و در برابر رفتارهای سخیفی که نابودی اخلاق و معنویت را در جوامع غربی تسریع میکند ایستادگی نمایید.
۲. از آنجا که امروز دنیای غرب مرکز تولید افکار و اندیشههای ضد بشری و طراحی وسازماندهی گروههای تروریستی با صورتبندیهای مختلف فرهنگی و غیره میباشد باید عمق استراتژیک مبارزه با جبهه شیطان در داخل مرزهای آنان دیده شود و از ظرفیتهای بیبدیل اندیشمندان، روشنفکران و جوانان پر شور و جویای حقیقت برای تقابل جبهه حق با جبهه باطل بهره برده و بدین منظور از تمامی دستگاههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داخلی و مرتبط با روابط بین الملل میخواهیم در یک اقدام هماهنگ، راهبرد جهاد تبیین را تا عمق استراتژیک قرارگاه دشمن پیش برده رسالت تاریخی خود را برای خیزش بین المللی عصر ظهور مهیا سازند.
۳. ما ملت مجاهد و مقاوم ایران اسلامی ضمن تقدیر از احکام قضائی قضات شریف، عادل و شجاع کشور در برخورد با قاتلان و جانیان اغتشاشات اخیر، از قوه قضائیه میخواهیم از تمامی ظرفیتهای قانونی برای محاکمه عناصر مزدور به خصوص عاملان اهانت به ساحت انبیا الهی و ولایت و مرجعیت شیعه استفاده کرده و با همکاری دیگر کشورهای اسلامی و ادیان الهی مانع از ادامه رفتارهای زشت و شنیع آنان شوند.
۴. ما امت غیور و سرفراز ایران اسلامی به عاملان این نوع اقدامات سخیف ضد دینی و به توهینکنندگان به مقدسات الهی هشدار میدهیم تا قبل از اینکه در آتش خشم انقلابی مسلمانان جهان گرفتار و یا بهدلیل ترس از انتقامِ آزادیخواهان جهان، همچون سلمان رشدی ملعون به پستوخانههای ناامن پناه ببرند، از سرنوشت نکبتبار این عناصر خبیث، عبرت بگیرند.
۵. ما ملت بصیر و شجاع ضمن محکومیت شدید دخالت کشورهای غربی بویژه فرانسه، انگلیس و آلمان در امور داخلی ایران و حمایت از اغتشاشگران، از اندیشمندان و هنرمندان متعهد میخواهیم به وظیفه هنر متعهدانه خود عمل کرده و از دولت انقلابی و وزارت امور خارجه میخواهیم همه راهکارهای قانونی و حقوقی ممکن را برای جبران این اقدام پلید و عذرخواهی عاملان و حامیان این حرکت بیشرمانه اتخاذ نمایند.
در پایان از ملت غیور کشورمان و تمامی گروهها، جمعیتها و اقشار مختلف در داخل و خارج کشور که با صدور اطلاعیه و بیانیه و برگزاری تجمعات، مخالفت قاطع خود را از این اقدام ننگین انجام دادهاند تشکر کرده؛ لزوم هوشیاری و مشارکت فعال در تمامی صحنههای سیاسی بویژه در فریضه روشنگری جهاد تبیین را خواستاریم.
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