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۲۳ دی ۱۴۰۱، ۲۱:۰۲

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری کرمانشاه:

رویداد ملی بداهه نویسی «مشق مادر» در کرمانشاه برگزار شد

رویداد ملی بداهه نویسی «مشق مادر» در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه- مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری کرمانشاه گفت: به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا(س) و روز مادر، رویداد ملی بداهه نویسی «مشق مادر» در کرمانشاه برگزار شد.

زهرا پورخوش مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری کرمانشاه در حاشیه برگزاری جشنواره مشق مادر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آئین بداهه نویسی «مشق مادر» نخستین رویداد سراسری خوشنویسی ویژه بانوان کشور به حساب می‌آید و در آن بانوان هنرمند، اسامی و القاب منتسب به حضرت زهرا (س) و همچنین آیات و اشعار فاطمی را کتابت کردند.

وی افزود: در این این رویداد ملی که به طور همزمان در ۳۱ استان کشور برگزار شد، بیش از ۲۲ نفر از بانوان خوشنویس کرمانشاهی و جمعی از اساتید همزمان با سایر استان‌ها، به خلق آثار پرداختند.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری کرمانشاه تصریح کرد: آثار تولید شده در حوزه هنری استان‌ها مهر و موم شده و برای جلسه داوری در تاریخ ۲۶ دی ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال می‌شود و داوری این آثار نیز برعهده ۶ پیشکسوت برجسته ملی خواهد بود.

کد مطلب 5681504

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