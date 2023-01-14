۳ شهرستان استان سمنان آبی ماند/ کرونا پیشروی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌ها و داده‌های ستاد مقابله با کرونا نشان می‌دهد که نقشه گستره شیوع بیماری کرونا در استان سمنان بازهم دستخوش تغییر شده است و تنها سه شهرستان این استان شامل میامی، گرمسار و آرادان در وضعیت آبی قرار دارند.

طبق این نقشه شهرستان سرخه تنها لکه نارنجی استان سمنان محسوب می‌شود. سرخه هفته گذشته نیز نارنجی بود و این نشان می‌دهد که شیوع کرونا در این شهرستان کاهش پیدا نکرده است. بسیاری کارشناسان این روند افزایشی را آغاز پیک هشتم مقابله با بیماری کرونا می‌دانند.

در نقشه جدید شاهرود همچنان زرد مانده است همچنین مهدی شهر نیز مانند هته گذشته در وضعیت زرد قرار دارد و در کنار سمنان، دامغان نیز به شهرهای زرد رنگ نقشه کرونایی استان سمنان افزوده شده است تا ۷۰ درصد استان سمنان، لباس زرد رنگ بپوشد.

این امر نشان می‌دهد که سطح هشدارهای شیوع کرونا در استان سمنان افزایش یافته و طبیعتاً نگرانی‌ها از بابت شیوع هم بیشتر شده است. توصیه مسئولان علوم پزشکی سمنان و شاهرود، تکمیل چرخه واکسیناسیون برای کسانی است که از آخرین دز واکسن کرونایشان شش ماه می‌گذرد و ۱۸ سال کامل دارند.

استفاده از ماسک همچنین دیگر توصیه‌ای است که مسئولان بهداشت و درمان استان سمنان در این ایام دارند تا حداقل با شیب کمتری وارد پیک هشتم بیماری کرونا در سراسر استان شویم. پیکی که نشان داده از اهمیت بالایی برخوردار است و شدت بالایی نیز خواهد داشت.

هفته گذشته بیش از ۲۵ کرونایی در بیمارستان‌های استان سمنان بستری و یک سوم آنها راهی آی سی یو شدند که نشان می‌دهد این بیماری شدت نسبتاً قابل توجهی دارد.