کمیسیون تحول فرهنگی اداره کل ارشاد خراسان شمالی تشکیل شد

تقی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار از تشکیل کمیسیون تحول فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی خبر داد و اظهار داشت: این کمیسیون به منظور بررسی و پیگیری مسائل اداری حوزه فرهنگ تشکیل شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی ادامه داد: یکی از راه حل‌ها برای ایجاد حرکت منسجم و تحول آفرین، برگزاری نشست‌های تخصصی معاونت‌ها و ورود به مسائل اداری در حوزه مأموریت‌های تعریف شده می‌باشد.

وی هدف اصلی از شکل گیری کمیسیون‌ها در حوزه‌های تخصصی معاونت‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی را تقویت انسجام بین بخشی برشمرد.

صادقی با اشاره به گستردگی حوزه فرهنگ و هنر بیان کرد: ضرورت دارد تا فراتر از گفتمان و فرهنگ اداری حرکت کنیم و در راستای انجام وظایف سازمانی بیش از پیش تلاش کنیم.