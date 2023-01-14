به گزارش خبرنگار مهر، در این روزها که خیلی از ادارات و سازمان‌های کشور به دلیل برودت هوا و کاهش مصرف انرژی تعطیل است، جوانان دانشجو در قرارگاه محرومیت زدایی جهاد دامپزشکی با حضور در مناطق محروم و نقاط صفر مرزی که شرایط آب و هوایی سخت‌تری نسبت به دیگر مناطق دارند مشغول خدمات رسانی هستند.

در این خصوص مسئول پهنه شمالغرب قرارگاه محرومیت زدایی جهاد دامپزشکی به خبرنگار مهر گفت: به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها رزمایش جهادی دامپزشکی قرارگاه محرومیت زدایی جهاد دامپزشکی استان آذربایجان شرقی با همکاری اداره کل دامپزشکی استان و شهرستان جلفا و بسیج دانشجویی شهرستان جلفا و دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در روستای کم برخوردار الوان انجام شد.

پدرام وثوقی ادامه داد: جهادگران در این رزمایش اقدام به ویزیت دام‌های سبک و سنگین اهالی و تجویز داروی رایگان کردند.

وی ادامه داد: جهادگران امروز میدان جنگ و نبرد با دشمنان را محرومیت زدایی می‌دانند، لذا لباس جهاد و خدمت را به تن کرده‌اند. این احساس تکلیف هم مرز ندارد و جهادگران معتقدند ما خسته نمی‌شویم و جهاد و خدمت ادامه می‌یابد.

به گفته وثوقی در این رزمایش ۱۲۰۰ رأس دام سبک و سنگین مورد ویزیت، معاینه و دارو و درمان قرار گرفت.