واریز وجه بیش از ۱۲۸۰۰ متقاضی نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

ابوالفضل مهدیار در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: از آغاز طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بیش از ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ متقاضی مسکن در استان ثبت نام کردند که از این تعداد، ۳۲ هزار و ۶۷۱ نفر واجد شرایط شناخته شدند.

وی با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن طرح کلان، بزرگ و خاص در دولت سیزدهم است، گفت: همچنین تاکنون ۲۸ هزار و ۵۸۸ نفر از متقاضیان این طرح در محدوده شهرهای تحت پوشش این اداره کل تأیید نهایی شده‌اند که ۱۲ هزار و ۸۶۶ متقاضی واریز وجه اولیه را انجام داده‌اند.

مهدیار با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن سیستان و بلوچستان یک طرح تحول آفرین است که بی تردید زمینه ساز رونق تولید و ایجاد اشتغال بیشتر در استان خواهد شد، گفت: اجرای این طرح مهم ملی در حوزه تحت پوشش این اداره کل با پیشرفت فیزیکی ۵۶ درصد اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر را به همراه داشته است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان بیان کرد: زمین موردنیاز در همه شهرستان‌های استان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده و در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر نیز در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته است.

وی از اخذ پروانه ساختمانی برای ساخت بیش از هشت هزار و ۵۶۵ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و افزود: در حال حاضر ۹ هزار و ۲۷۷ واحد مسکونی این طرح مهم ملی در حوزه شهرهای تحت پوشش این اداره کل در مرحله فونداسیون، چهار هزار و ۵۹۱ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۳ هزار و ۴۳۳ واحد در مرحله سفت کاری و یک هزار و ۸۷۳ واحد در مرحله نازک کاری قرار دارد.

مهدیار توجه به کیفیت بالای ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن و سرعت بخشی به اجرای آن و همچنین واگذاری زمین به صورت ویلایی به متقاضیان را از اولویت‌های اداره کل راه و شهرسازی شمال سیستان و بلوچستان ذکر کرد.