جشن خود كفايي يك هزار خانواده كار آفرين برگزار شد

به گزار ش خبرگزاري مهر، طي مراسمي با حضور سرپرست كميته امداد ، نماينده ولي فقيه وامام جمعه بندر عباس ، نمايند گان مردم بندر عباس در مجلس شوراي اسلامي وجمعي از مسوولان استان وخانواده هاي خود كفا شده، مراسم جشن خود كفايي هزار خانواده تحت حمايت اين نهاد وايجاد زمينه 500 فرصت شغلي جديد در استان هرمزگان برگزار شد.

سيد رضا نيري در اين مراسم ضمن تقدير از تلاش وكوشش خانواده ها اظها رداشت: هر انساني بايد در حفظ كرامت وشرافت انساني خود بكوشد، بايد حركت كنيد ودر زندگي شخصي خود نقش داشته باشيد هرچند دولت ومسوولان اين نظام طرحهاي مفيدي براي خود كفايي واشتغال به اجرا گذارده اند ، همچنين از 35 سر فصل كاري اين نهاد يك يا دو محور آن پرداخت مستمري به از كار افتادگان وسالمندان است وديگر خدمات نيز در راستاي خود كفايي خانواده ها است.

براساس اين گزارش، در اين مراسم علوي نژاد معاون سياسي امنيتي استاندار نيز با تقدير از خدمات كميته امداد گفت: تمام اقدامات كميته امداد حضرت امام خميني ( ره ) ارزشمند است به ويژه خدمات خود كفايي واشتغالزايي اين نهاد كه منجر به قطع وابستگي كشور وتقويت بنيه ايمان وشكوفايي استعداد خانواده ها مي شود.