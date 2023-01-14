به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا اسلامی، ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان اظهار کرد: طی سالیان گذشته شهرک‌های جدید در سطح استان ایجاد شده اما زیرساخت‌های آموزشی در آن‌ها ضعیف است.

وی ابراز کرد: در شهرک گلشهر ۱۰ هزار واحد قطعه مسکونی واگذار شده که می‌توان جمعیت دانش‌آموزشی هر قطعه را ۱.۸ نفر در نظر گرفت که تقریباً باید برای کمتر از نیمی از این جمعیت واحد آموزشی در نظر گرفت.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با اشاره به اینکه تا کنون ۴ واحد اموزشی در شهرک گلشهر به بهره‌برداری رسیده است، عنوان کرد: این در حالی است که باید ۱۲ مدرسه ۱۲ کلاسه در این شهرک احداث شود.

وی تعداد پروژه‌های فعال مدرسه‌سازی در سطح استان را ۱۳۵ باب برشمرد و گفت: برنامه‌ریزی کردیم تا در نیمه دوم امسال ۱۰ مدرسه به بهره‌برداری برسد که تا کنون دو مورد آن تحویل داده شده و ۸ واحد تا پایان سال تکمیل می‌شود.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان زنجان نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: تلاش داریم تا در قالب قرارداد کاردانش بتوانیم آموزش‌هایی را از طریق فنی و حرفه‌ای به دانش‌آموزان ارائه دهیم.

وی به طرح نذر مهارت و وقف مهارت اشاره کرد و افزود: ۲ مرکز شبانه‌روزی در ماهنشان و زنجان داریم که نیازمند تأمین اعتبار برای تهیه و توزیع غذا در این مراکز هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نیز در این جلسه اظهار کرد: متأسفانه دانش‌آموزان شناختی از محیط اطراف خود ندارند و در این راستا آمادگی داریم ۲۰ هزار دانش‌آموز را در مجموعه‌های تاریخی و تمدنی استان پذیرا باشیم.

سید سعید صفوی با اشاره به سیاست دولت در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و شعار هر خانه یک کارگاه صنایع دستی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم کارشناسان صنایع دستی را به مدارس اعزام و مهارت لازم را در اختیار آن‌ها قرار دهیم.