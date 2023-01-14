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۲۴ دی ۱۴۰۱، ۲۲:۴۹

فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

کشف انبار ۲۵۰ میلیارد ریالی کالای قاچاق در کمالشهر

کشف انبار ۲۵۰ میلیارد ریالی کالای قاچاق در کمالشهر

کرج- فرمانده انتظامی استان البرز گفت: در بازرسی از یک انبار در منطقه کمالشهر کرج ۴۷۹ دستگاه انواع لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال کشف شد.

سردار عباسعلی محمدیان در گفت‌وگو خبرنگار مهر اظهار کرد: با رسیدن اخباری درباره دپوی لوازم خانگی قاچاق در یک انبار در کمالشهر رسیدگی موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان البرز قرار گرفت.

وی بیان کرد: مأموران بعد از بررسی میدانی و اطمینان از صحت خبر با هماهنگی مقام قضائی به همراه عوامل سازمان تعزیرات حکومتی به این انبار اعزام و در بازرسی از آنجا ۴۷۹ دستگاه انواع لوازم خانگی قاچاق اعم از ماشین لباسشویی، یخچال، ظرف‌شویی و مایکروفر را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز تصریح کرد: بنا بر اعلام کارشناسان ارزش لوازم خانگی مکشوفه در حدود ۲۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی از دستگیری یک نفر در این خصوص خبر داد و متذکر شد: متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5682474

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