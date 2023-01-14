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۲۴ دی ۱۴۰۱، ۲۳:۰۱

پنجره مهر؛

آغاز بارش برف شبانه در کنگاور

آغاز بارش برف شبانه در کنگاور

کرمانشاه- بارش برف شبانه در کنگاور آغاز شده و بر اساس پیش بینی‌ها انتظار می‌رود تا اواسط روز فردا ادامه داشته باشد.

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به گزارش خبرنگار مهر، پس از ورود سامانه بارشی به کشور از سمت غرب، فعالیت شبانه این سامانه در استان کرمانشاه آغاز شده است.

بارش برف شبانه در کنگاور آغاز شده و بر اساس پیش بینی‌ها انتظار می‌رود تا اواسط روز فردا ادامه داشته باشد.

کد مطلب 5682478

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۲:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      3 0
      پاسخ
      خدایا شکرت
    • امیر وکیلی‌حسنوند IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      2 6
      پاسخ
      زنده و سرافراز باد لک و لکستان بزرگ
    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      2 0
      پاسخ
      کنگاور زیبای من

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