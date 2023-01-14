آغاز بارش برف شبانه در کنگاور

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ورود سامانه بارشی به کشور از سمت غرب، فعالیت شبانه این سامانه در استان کرمانشاه آغاز شده است.
بارش برف شبانه در کنگاور آغاز شده و بر اساس پیش بینیها انتظار میرود تا اواسط روز فردا ادامه داشته باشد.
کرمانشاه- بارش برف شبانه در کنگاور آغاز شده و بر اساس پیش بینیها انتظار میرود تا اواسط روز فردا ادامه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از ورود سامانه بارشی به کشور از سمت غرب، فعالیت شبانه این سامانه در استان کرمانشاه آغاز شده است.
بارش برف شبانه در کنگاور آغاز شده و بر اساس پیش بینیها انتظار میرود تا اواسط روز فردا ادامه داشته باشد.
نظر شما