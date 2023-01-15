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۲۵ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۴۳

رئیس راهداری گناوه:

همه راه‌های مواصلاتی در شهرستان گناوه باز است

همه راه‌های مواصلاتی در شهرستان گناوه باز است

گناوه- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان گناوه گفت: همه راه‌های مواصلاتی در شهرستان گناوه باز است.

سید ابوالحسن علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر همه محورهای مواصلاتی در شهرستان گناوه باز و تردد در آنها جریان دارد.

وی افزود: با توجه به بارندگی‌های اخیر احتمال آب گرفتگی برخی محورها به دلیل بالا آمدن آب رودخانه‌های فصلی بالادست در ساعات آینده وجود دارد که در صورت هر گونه انسداد مسیر در محورهای مواصلاتی شهرستان مراتب در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد می‌شود.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان گناوه به رانندگان توصیه کرد: با توجه به لغزندگی جاده‌ها با سرعت مطمئنه و احتیاط رانندگی کنند.

بر اساس گزارش هواشناسی تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز میزان بارش مربوط به سامانه بارشی فعلی در گناوه ۹۰.۲، جزیره خارگ ۵۳.۲، بوشهر ایستگاه فرودگاهی ۴۲.۶، بوشهر ایستگاه دریایی ۳۷.۴، خورموج ۲۴، برازجان ۲۲.۲، اهرم ۱۵ و بهرگان (امام حسن) ۱۰ میلیمتر بوده است.

همچنین بر اساس اعلام هواشناسی این سامانه بارشی از امروز تا سه‌شنبه در استان فعال است.

بارندگی در گناوه از شب گذشته آغاز و همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 5682657

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