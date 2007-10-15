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۲۳ مهر ۱۳۸۶، ۹:۱۴

آموزشکده های فنی و حرفه ای کشور به دانشگاه ارتقاء می یابد

بیرجند - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور استانها گفت: به زودی تمامی آموزشکده های فنی و حرفه ای کشور تحت عنوان دانشگاه امام عصر(عج)ساماندهی شده و از سطح آموزشکده به دانشگاه ارتقاء می یابند.

به گزارش خبرنگار مهردر بیرجند، حسین هراتی شب گذشته در جمع فرهنگیان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 250پژوهشسرا دانش آموزی در سطح کشور فعال است، افزود: این رقم نسبت به دو سال گذشته حدود 80 درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: در سال جاری تعداد معلمان پژوهنده نیز در کشور به بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر افزایش یافته است.

هراتی، تعداد طرح های پژوهشی آموزش و پرورش در سال گذشته را 99طرح عنوان نمود و اظهارداشت: این تعداد در سال جاری بیش از 11درصدرشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه 90مرکز تربیت معلم در سطح کشور با موافقت وزارت علوم تجمیع شده است، تصریح کرد: دانشجویان و اساتید این دانشگاه ها به زودی مانند سایر دانشجویان و اساتید دانشگاها از امکانات و مزایایی دانشگاهی برخوردار خواهند شد.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور استانها همچنین از تحول در گزینش دانشجو، اساتید، دروس، تدریس و فوق برنامه در مراکز تربیت معلم کشور خبر داد.

هراتی در پایان با اشاره به اینکه ۴۷۵‬میلیارد ریال یارانه مسکن برای فرهنگیان به تصویب رسیده است، اذعان داشت: سقف این یارانه برای هر فرهنگی 80میلیون ریال است.

کد مطلب 568302

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