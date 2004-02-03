اصغر فرهادي: اگر بخواهيم شهر زيبا پاياني خوش داشته باشد بايد قانون را اصلاح كنيم

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر" اين نشست با حضور اصغر فرهادي ، ايرج تقي پور تهيه كننده، ترانه عليدوستي بازيگر و حسن زاهدي صدابردار فيلم برگزار شد.

در ابتداي نشست غلامرضا موسوي گرداننده جلسه اعلام كرد: فيلم "شهر زيبا" با يك تغيير ناگهاني در جدول امروز به روي پرده رفت و به دليل آنكه بسياري از مخاطبين سالن رسانه ملي گروهي موفق به تماشاي آن نشدند فيلم بار ديگر طبق برنامه اعلام شده قبلي در روز جمعه به نمايش در مي آيد.

اصغر فرهادي ، با ابراز خرسندي از اين خبر در مورد شكل گيري فيلم شهر زيبا گفت: تجربه همكاري با گروه توليد فيلم قبلي ام رقص درغبار تجربه اي راحت ودلخواه بود و اين تجربه خوب باعث شد طرح فيلم دوم را پرورش بدهيم.

حسن زاهدي ، صدابردار فيلم "شهرزيبا" گفت: در مجموع كارهايي كه انجام داده ايم از فيلم و زندگي ادامه دارد و در "رقص در غبار " و "شهر زيبا" سعي كرده ام با يك شيوه خاص كار كنم كه عنصر صدا و تصوير از هم جدا نباشد . هماهنگي اي كه حس و حال محيط را ايجاد كند. چون اين شيوه را دوست دارم و براساس آن پيش مي روم. سعي مي كنم حالت مستند كار هم بيشتر باشد و از عناصري كه ساختار را از حالت رئال خارج مي كند ، پرهيز كنم.

ترانه عليدوستي ، بازيگر نقش "فيروزه" هم در پاسخ به پرسشي مبني بر شباهت اين نقش با نقش قبلي اش در فيلم "من ترانه 15 سال دارم" گفت: هر فيلم سينمايي دنياي خودش را دارد. سه سال كار نكرده بودم و خوشحالم كه بعد از اين مدت در فيلمي مثل "شهر زيبا" بازي مي كنم. به نظر من اين نقش شباهتي به "ترانه" ندارد . موقعي كه اين تصميم را گرفتم ، مطمئن بودم كه متفاوتترين نقش را نسبت به ترانه بازي مي كنم. اگر ترانه دختر 15 ساله ناآگاهي است ، فيروزه دختري سردوگرم چشيده است و ديديد كه چه زندگي اي دارد. من صد درصد از اين نقش راضي هستم.

فرهادي نيز در پاسخ به پرسش ديگري گفت: وقتي من شروع مي كنم، به نوشتن فكر نمي كنم درچه ژانر و ساختاري فيلم خواهم ساخت. موضوع قالب خودش را ايجاد مي كند . از اين پس هم تصميم ندارم در ژانر ثابتي فعاليت كنم.

اگر تهيه كننده پولدار پيدا كنم مي توانم فيلمهايي در جاهاي گران تر بسازم.اين را تعريف از آقاي تقي پور بدانيد ايشان تنها به خاطر تعلقات جدي فرهنگي و علاقه فيلم مرا تهديد كردند و مطلقا به دنبال كسب درآمد مالي از طريق تهيه فيلم نبودند.

وي در ادامه پيرامون ميزان رضايتش از بازي بازيگران گفت: فكر مي كنم ايفاي نقش هايي كه در اين فيلم وجود داشت براي بازيگران دشوارترازفيلم قبلي ام بود. اما از نتيجه كار كاملا راضي هستيم به نحوي كه دوست دارم بار ديگرازفرامرزقريبيان و ديگر بازيگران در فيلم آينده ام استفاده كنم. فكر مي كنم ترانه عليدوستي هم چيزي فراتر از متن را ارايه كرد. همچنين از بازي خانم آهو خردمند برخلاف تصور دوستان پيش از آغاز فيلمبرداري رضايت كامل دارم.

ايرج تقي پور تهيه كننده نيز پيرامون دلايل تهيه اين فيلم گفت: تا آنجا كه به خاطر دارم بيش از دوسال استفرهادي موضوع فيلم را در ذهن دارد. حتي قبل از ساخت رقص در غبار درگير داستان و موضوع فيلم "شهر زيبا" بودند. واقعيت اين است كه من سينمايي كه در خصلت اصغر فرهادي ست را دوست دارم.

اگر سينما يك هنر مستقل باشد و فيلمسازي عملي خلاقانه و هنرمندانه اصغر فرهادي فيلمسازي ست كه آثارش را بصورت كاملا خلاقانه مي سازد به همين خاطر نتيجه فيلم در هنگام توليد شكل كامل خود را مي گيرد معتقدم فرهادي توانسته فيلمهايي بسازد كه ضمن خلاقيت تماشاگران زيادي را به خود جذب كنند و اين دو عنصر عوامل اصلي انتخاب مرا به عنوان تهيه كننده شكل مي دهد.

اصغر فرهادي در پايان گفت: در پايان داستان سه حالت ممكن است اتفاق بيافتد يا بايد اكبر اعدام شود ، يا ابوالقاسم كوتاه بيايد يا شكل سومي كه شما ديديد. اگر اكبر اعدام مي شد فيلم به شدت غمگين و تلخ مي شد و اگر رضايت مي داد ، مي شد فيلمي از جنس فيلمهاي 10 - 15 سال پيش، گره فيلم به دست آدم هاي فيلم باز نمي شود ، گره از جاي ديگر ايجاد شد. اگر بخواهيم پايان خوشي داشته باشيم بايد قانون را تصحيح كنيم . قانون به يك چيز با ارزش بدون نقص تبديل مي شود . مهمترين نكته قانون اين است كه همه در برابر قانون يكسان هستند. اتفاقا نقطه ضعف قانون اين است كه با همه يكسان برخورد مي كند. به نظر من هرطور ديگري كه فيلم تمام مي شد ، كلاه سر مخاطب گذاشتن مي شد . نتيجه اين كه تصميم گرفتيم اين معضل حل نشود.