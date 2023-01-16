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۲۶ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۲۸

نوری در دیدار با رئیس موسسه آموزشی اکو مطرح کرد؛

آمادگی ایران برای برنامه آموزش مشترک بین کشورهای عضو اکو

آمادگی ایران برای برنامه آموزش مشترک بین کشورهای عضو اکو

وزیر آموزش‌و پرورش گفت اشتراکات فرهنگی کشورهای عضو اکو، قابلیت گسترش همکاری‌ها در حوزه تعلیم و تربیت را به کشورهای عضو این سازمان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نوری در دیدار با آکف کرچی رئیس مؤسسه آموزشی اکو (ECO) با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از پایه‌گذاران سازمان اکو بوده است، اظهار کرد: کشورهای اکو به دلیل اشتراکات فرهنگی، ارتباط نزدیکی باهم دارند و دستور کار دولت سیزدهم ارتباط با کشورهای همسایه و هم‌پیمان است و وزارت آموزش‌وپرورش، دیپلماسی آموزشی خود را در این راستا با کشورهای همسایه شروع کرده است.

وی با بیان پیشرفت‌های نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران گفت: دانش آموزان ایرانی در زمره سرآمدان المپیادهای جهانی و حرفه‌ای هستند و در حوزه‌های فرهنگی دانش آموزان و معلمان ایرانی، رتبه‌های اول دنیا را در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم دارند. در حوزه تدوین و چاپ کتاب‌های درسی در زمره قدیمی‌ترین کشورهای جهان هستیم و این توانمندی‌ها زمینه‌های همکاری خوبی را با سایر کشورها برای هم‌افزایی بیشتر ایجاد می‌کند.

نوری با بیان اینکه امیدواریم به‌سرعت تفاهم‌نامه‌ها اجرایی و به فعالیت‌های مشترک برسد، اظهار کرد: بدون تردید برنامه‌های آموزشی که بین دو کشور به توافق برسد به دلیل اشتراکات فرهنگی، قابلیت اجرایی در سایر کشورهای عضو اکو را دارد.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: به رغم توطئه‌های استکبار جهانی و به‌ویژه تحریم‌های ظالمانه‌ای که نظام سلطه داشته است، باهمت معلمان مدارس، اساتید دانشگاه و اولیا دانش آموزان، جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف علم و فناوری در سطح جهانی موفقیت‌های ممتازی در علوم و فناوری‌های؛ نانو، بایو، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و…، داشته است.

وی افزود: دانش آموزان ایرانی پایه‌گذار این موفقیت‌ها هستند و در سال میلادی گذشته ۲۰ مدال طلا و ۱۲ مدال نقره و برنز در المپیادهای جهانی کسب کرده‌اند.

نوری در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا برنامه آموزش مشترک بین کشورهای عضو اکو داشته باشد و آمادگی ایجاد یک شبکه یادگیری مشترک بین کشورهای عضو اکو را دارد.

کد مطلب 5684055
علی قدمی

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