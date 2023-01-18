به گزارش خبرنگار مهر، صدرنشینی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان دور رفت رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر فوتبال در حالی رقم خورد که این تیم ۳۲ امتیاز از ۱۵ مسابقه کسب کرد. سرخپوشان پایتخت ۲۰ گل خود را در حالی به ثمر رساندند که در ۴ بازی آخر مهاجم تخصصی نداشته اند.

محسن خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدایی ناگهانی یورگن لوکادیا، مصدومیت‌های متوالی شیخ دیاباته و نیمکت نشینی مهدی عبدی و حامد پاکدل برای حضور در خط حمله این تیم نکاتی را مطرح کرد:

نمره کلی پرسپولیس قبول است

مهاجم پیشین پرسپولیس عملکرد این تیم در دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال را قابل قبول توصیف کرد و گفت: فصل فوتبالی کشور به دلیل برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ شرایط متفاوتی پیدا کرده است. همین موضوع هم باعث شد وقفه‌های طولانی ایجاد شود. با این حال پرسپولیس با کمترین فراز و نشیب توانست جایگاه خودش را در صدر جدول حفظ کند.

فرمول قهرمانی پرسپولیس

پیشکسوت سرخپوشان پایتخت افزود: امتیازگیری پرسپولیس در نیم فصل اول قابل قبول است. این تیم با وجود مشکلات غیر قابل پیش بینی توانست سطح بالایی از تاکتیک تیمی را ارائه دهد تا کمترین ضربه را بخورد. پرسپولیس از لحاظ نتیجه گیری شرط معدل کسب قهرمانی را دارد. همین موضوع انگیزه و اعتماد به همدیگر را در تیم افزایش می‌دهد.

استراتژی دوم خوب جواب داد

خلیلی در خصوص اصرار یحیی گل محمدی در ۴ بازی اخیر این تیم مبنی بر افزایش تعداد هافبک‌ها و نبودن مهاجم در ترکیب گفت: قطعاً سرمربی تیم بهتر از هر شخص دیگری می‌تواند درباره بازیکنان اظهار نظر و تصمیم گیری کند. نتایج پرسپولیس در هفته‌هایی که خبری از مهاجم نبود نشان می‌دهد آگاهی کادر فنی از شرایط بازیکنان بسیار بالاست. به همین خاطر باید تاکید کنم تاکتیک دوم پرسپولیس خیلی خوب جواب داد تا این تیم قهرمانی نیم فصل را کسب کند.

مهاجم تخصصی ژنتیک گلزنی دارد

آقای گل پیشین رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در این باره ادامه داد: قبول دارم پرسپولیس با مدافع و هافبک هم گلزنی کرده است اما تیمی که به فکر قهرمانی است و خودش را به حق بالاتر از فوتبال باشگاهی ایران می‌داند نیاز به مهاجم تخصصی دارد. ژنتیک یک مهاجم بوی گل می‌دهد. بازیکنی که قدر موقعیت‌های گل را بداند باید در پرسپولیس بازی کند. طبیعی است آقای گل محمدی چنین مهاجمی را بخواهد.

تولید بازیکن مهم است

مدیر تیم‌های پایه پرسپولیس با اشاره به فعالیت این باشگاه در فوتبال پایه تصریح کرد: با اطمینان از برنامه ریزی اولیه کارمان را برای فصل جاری شروع کردیم. نیاز بود زیرساخت‌هایی اصلاح شود. خوشحالم با اعتمادی که دوباره صورت گرفت توانستیم به این مهم برسیم. حالا وقت نتیجه گیری است و باید بگویم عملکرد کلی تیم‌های پایه مطلوب است اما باید همین روند رو به رشد ادامه پیدا کند.

خلیلی گفت: تولید بازیکن اهمیت بسیار زیادی برای باشگاههای مهم فوتبال ایران دارد. می‌خواهیم محصولات آکادمی پرسپولیس نه تنها در بزرگسالان بلکه برای ترانسفر به سایر باشگاه‌ها نیز انجام شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت در پرسپولیس، اصلی جدانشدنی است. این تیم می‌تواند در لیگ برتر به موفقیت برسد و نتایج درخشانی بگیرد.