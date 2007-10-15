اجرای آزمایشی آموزش دانش آموزان با رایانه در مدارس آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، معاون آموزش عمومی سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی صبح امروز در نشست معاونان آموزشی عمومی ادارات آموزش و پرورش استان گفت: این طرح در 24 مدرسه و 48 کلاس درس با حضور 720 دانش آموز اجرا می شود.

علی احمدیان با اشاره به اینکه هم اکنون دو هزار و 800 کلاس درس در آذربایجان غربی به صورت چند پایه ای است، افزود: با اجرای این طرح از فرصت موجود در کلاس استفاده بهینه شده و در صورت مشغول بودن معلم با پایه درسی دیگر دانش آموزان کلاس دیگر به وسیله رایانه آموزش های لازم را فراخواهند گرفت.

وی ادامه داد : پایین بودن میانگین تعداد دانش آموزان پایه های مختلف در کلاس ها به خصوص در روستاها، کمبود فضای آموزشی و معلم و کاهش آمار جمعیت روستاها از مهمترین دلایل چند پایه ای بودن یک کلاس در مدارس است.