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۲۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۴

اجرای آزمایشی آموزش دانش آموزان با رایانه در مدارس آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: طرح آموزش دانش آموزان با رایانه موسوم به ای تی در سال تحصیلی جاری به صورت آزمایشی در مدارس ابتدایی چند پایه آذربایجان غربی اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، معاون آموزش عمومی سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی صبح امروز در نشست معاونان آموزشی عمومی ادارات آموزش و پرورش استان  گفت: این طرح در 24 مدرسه و 48 کلاس درس با حضور 720 دانش آموز اجرا می شود.

علی احمدیان با اشاره به اینکه هم اکنون دو هزار و 800 کلاس درس در آذربایجان غربی به صورت چند پایه ای است، افزود: با اجرای این طرح از فرصت موجود در کلاس استفاده بهینه شده و در صورت مشغول بودن معلم با پایه درسی دیگر دانش آموزان کلاس دیگر به وسیله رایانه آموزش های لازم را فراخواهند گرفت.

وی ادامه داد : پایین بودن میانگین تعداد دانش آموزان پایه های مختلف در کلاس ها به خصوص در روستاها، کمبود فضای آموزشی و معلم و کاهش آمار جمعیت روستاها از مهمترین دلایل چند پایه ای بودن یک کلاس در مدارس است.

کد مطلب 568418

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