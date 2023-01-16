انهدام باند سارقان زورگیر طلاجات منزل در رفسنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر نجفی گفت: اواخر مردادماه سال جاری در پی وقوع سرقت به عنف منزل در یکی از روستاهای رفسنجان که طی آن چهار فرد ناشناس به زور و تهدید وارد منزل یکی از اهالی شده و اقدام به سرقت مقداری طلا و جواهرات صاحبخانه کرده و متواری شده بودند؛موضوع دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار تیمی از کارگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی موفق شدند هویت سردسته اصلی باند و سه همدست او که تبعه افغانی بودند را شناسایی و آنان را در چند عملیات ضربتی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی رفسنجان ادامه داد: این متهمان در تحقیقات به عمل آمده به پنج فقره سرقت و فروش اموال مسروقه به فردی مالخر اعتراف کردند که در ادامه این مالخر نیز دستگیر و اعضای این باند با تشکیل پرونده و دستور قضائی روانه زندان شدند.