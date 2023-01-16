رکورد مصرف بنزین در مازندران شکست/ عرضه ۱۰ میلیون لیتر سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیخانی دوشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران با اظهار این که رکود مصرف بنزین طی ۲۴ ساعت گذشته شکسته شد، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ میلیون لیتر بنزین در سطح استان توزیع شده است.

وی با بیان این که در پیک سفرهای نوروزی به رغم سفر شمار زیادی از مسافران میزان مصرف بنزین هفت میلیون لیتر در روز بوده است، افزود: رکورد توزیع و عرضه بنزین در استان طی شبانه روز گذشته شکسته شده است.

وی از توزیع بنزین به جایگاه ها توسط ۲۶۷دستگاه نفتکش در شرق و مرکز استان خبر داد و گفت: همچنین ۵۵ دستگاه نفتکش نیز به توزیع و سوخت رسانی در غرب مازندران پرداختند.

علیخانی یادآور شد: در حال حاضر تمامی پمپ بنزین های سطح استان دارای سوخت هستند و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان به صورت شبانه روزی مشغول خدمات رسانی به مردم هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران تصریح کرد: میزان مصرف سوخت در استان سه برابر استان گیلان است و میزان ذخیره بنزین در سطح استان نیز مطلوب بوده و هیچ گونه کمبودی در این بخش وجود ندارد.

وی با بیان این که در زمینه توزیع بنزین نیز مشکلی نداریم، گفت: عرضه و توزیع ۱۰ میلیون لیتر بیانگر آن است که کمبودی در حوزه سوخت نداریم و هم استانی ها نگران توزیع سوخت بنزین نباشند.

علیخانی یاداور شد: روز پنجشنبه گذشته ۶.۱ میلیون لیتر، جمعه ۶.۲ میلیون لیتر، شنبه ۷.۲ میلیون لیتر و روز یکشنبه نیز هفت میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بنزین در استان توزیع شده است.