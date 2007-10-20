افسانه های ایرانیان به روایت آرتور امانوئل کریستین سن آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در سه فصل "افسانه های مردم"، "افسانه های لطیفه وار" و "افسانه ها و داستان های ادبی"، 34 افسانه نظیر دختر نارنج طلایی، دو دلدار جدا، پیر مرد خارکش و دخترانش، داستان مادر علی محمد، وصیت سگ، مردی که خود را اشتباه گرفت، سگ لال قلاده و... را در اختیار خوانندگان قرار داده است.

کریستین سن در پس گفتار کتاب نوشته است: بررسی ادبیات افسانه ای ایرانی را باید از اوستا، کتاب مقدس دین زرتشت آغازید. در این میان افسانه نامه های شمارمندی هم هستند که تنها برای سرگرمی اند و زیربار هیچ گونه گرایشی نیستند.

وی می افزاید: در این کتاب می توان نمونه های روشنی از هر دو گونه بنیادینی که سیدو هند و ژرمنی و سامی نامیده بازیافت. در این راستا می توان افسانه یکم "سبز کلاه" را که افسانه ای از گونه بومی ایرانی است با افسانه های داستان وار شماره 34 "سگ لال قلاده" همسنجی نمود. اینکه این دو دسته افسانه که هرکدام از نگاه مردم شناسی به دو گروه برمی گردند در کنار همدیگر مانده اند، از ایران منطقه ای دلچسب برای افسانه پژوهشی ساخته است. فرق میان این دو گروه برابر با فرق میان افسانه های مردم و ادبیات نیست. افسانه ادبی در اصل افسانه ای عامیانه است که هنر آمیز شده و اگر ما در ادبیات یا هاموید گاهی با این افسانه یا آن داستان لطیفه وار برخوریم اغلب نمی توانیم روشن سازیم که آیا افسانه در گونه و پهنه نخستین خود بوده و سپس ادیبی آن را به پهنه ادبیات آورده یا اینکه گونه مردمی آن از میان رفته و افسانه تنها در پهنه ادبیات زنده مانده است.

افسانه "سبز کلاه" چنین آغاز می شود: ماهیگیری بود که هفت دختر داشت. روزی مانند همیشه به کناره دریا رفت تا ماهی بگیرد و بفروشد و خوراک خود و خانواده اش را فراهم کند. تورش را انداخت و زمانی گذشت و خواست آن را بکشد، دید تور بسیار سنگین است و پنداشت ماهی بسیار بزرگی در آن گیر کرده. شاد و پرشور آن را کشید و چشم هایش از شگفتی چهار تا شده چون به جای ماهی یک کره اسب بسیار زیبا در تور بود. کره را در یکی از اطاق های خانه اش بست تا دخترانش آن را نبینند و به جای کاه و جو به او نقل و نبات خوراند...

"افسانه های ایران" در 2200 نسخه، 341 صفحه و با قیمت 4600 تومان از سوی نشر ثالث به پیشخوان کتابفروشی ها آمده است.