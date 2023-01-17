تداوم هوای ناسالم برای گروههای حساس در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد کیفیت هوای مشهد امروز بیست و هفتم دیماه با ثبت شاخص ۱۴۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

همچنین شاخص کنونی کیفیت هوا در مشهد با ثبت عدد ۱۲۵ نیز نشان از کیفیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در شهر مشهد مقدس را دارد.

هم‌اکنون هوا در ایستگاههای سمزقند، کریمی، آوینی، خیام جنوبی، ویلا، لشگر و نخریسی در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها و برای بقیه ایستگاههای سطح شهر کیفیت هوای ناسالم برای گروههای حساس گزارش شده است.

در این شرایط، احتمال افزایش بروز علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری‌های قلبی یا ریوی و سالمندان وجود دارد که توصیه می‌شود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.