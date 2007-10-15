به گزارش خبرنگار مهر، هیئت های پیشرو و همراه رئیس جمهوری روسیه صبح امروز وارد تهران شده اند و در محل استقرار پوتین در تهران مستقر شده اند.
پوتین اولین رئیس جمهور روسیه است که ظرف 30 سال اخیر به تهران سفر میکند. وی قرار است در اجلاس سران ۵کشور حاشیه دریای خزر شرکت کند.
حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز پیش از ظهر امروز در نشست خود با خبرنگاران داخلی و خارجی ضمن تکذیب اخبار منتشر شده مبنی بر لغو سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کشورمان تصریح کرد: این خبر از سوی برخی رسانه ها و کسانی مطرح شد که خواهان تداوم مناسبات دوستانه بین ایران و روسیه نیستند.
وی افزود: این قبیل شایعه پراکنی ها و انتشار اخبار کذب هیچ تاثیری را در برنامه ریزی ها نخواهد داشت و تمام قرائن و شواهد و حضور هیئت ها در تهران از حضور سران کشورهای حاشیه خزر در تهران حکایت دارد و آقای پوتین امشب به تهران وارد خواهد شد.
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