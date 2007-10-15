به گزارش خبرنگار مهر، هیئت های پیشرو و همراه رئیس جمهوری روسیه صبح امروز وارد تهران شده اند و در محل استقرار پوتین در تهران مستقر شده اند.

پوتین اولین رئیس جمهور روسیه است که ظرف 30 ‬سال اخیر به تهران سفر می‌کند. وی قرار است در اجلاس سران ‪ ۵‬کشور حاشیه دریای خزر شرکت کند.

حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز پیش از ظهر امروز در نشست خود با خبرنگاران داخلی و خارجی ضمن تکذیب اخبار منتشر شده مبنی بر لغو سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کشورمان تصریح کرد: این خبر از سوی برخی رسانه ها و کسانی مطرح شد که خواهان تداوم مناسبات دوستانه بین ایران و روسیه نیستند.

وی افزود: این قبیل شایعه پراکنی ها و انتشار اخبار کذب هیچ تاثیری را در برنامه ریزی ها نخواهد داشت و تمام قرائن و شواهد و حضور هیئت ها در تهران از حضور سران کشورهای حاشیه خزر در تهران حکایت دارد و آقای پوتین امشب به تهران وارد خواهد شد.