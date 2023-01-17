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۲۷ دی ۱۴۰۱، ۱۳:۱۹

تا سال ۱۴۰۴؛

آب‌شیرین‌کن‌ها ۵۰ درصد آب مورد نیاز استان بوشهر را تأمین می‌کنند

آب‌شیرین‌کن‌ها ۵۰ درصد آب مورد نیاز استان بوشهر را تأمین می‌کنند

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: تا سال ۱۴۰۴ باید ۵۰ درصد آب مورد نیاز استان بوشهر از طریق آب‌شیرین‌کن‌ها تامین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی صبح سه‌شننبه در بازدید از تأسیسات آب‌شیرین‌کن بوشهر اظهار داشت: در راستای تسریع در روند ساخت تأسیسات بخش آب در استان بوشهر اقدامات و پیگیری‌های خوبی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر افزود: اکنون استان بوشهر با تولید ۴۵ هزار آب از آب شیرین‌کن‌ها ۱۰ درصد آب موردنیاز خود را از این منبع تأمین می‎‌کند که براساس برنامه تا پایان سال این ظرفیت باید به ۱۰۰ هزارمتر مکعب برسد.

ابوالحسن عالی اضافه کرد: در چشم انداز ترسیم شده برای منابع تأمین آب شرب استان بوشهر تا سال ۱۴۰۴ باید ۵۰ درصد از آب شرب موردنیاز استان بوشهر از محل آب شیرین کن‌ها تأمین شود.

وی اظهار کرد: هزینه تأمین آب از طریق آب شیرین کن‌ها بسیار بالا و هر مترمکعب به قیمت ۱۵۰ هزار ریال است که با چنین هزینه بالایی باید مصرف بهینه بیش از پیش موردتوجه هم استانی‌ها باشد.

کد مطلب 5684791

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