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۲۷ دی ۱۴۰۱، ۱۳:۴۱

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد:

بارش ها تا اواخر وقت سه شنبه در کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد

بارش ها تا اواخر وقت سه شنبه در کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد

یاسوج_ کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بارش برف و باران تا اواخر وقت سه شنبه به تناوب در استان ادامه دارد.

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به بررسی نقشه‌های پیش یابی و الگوهای مختلف جوی، تا اواخر وقت امشب به تناوب بارش برف و باران پیش بینی می‌شود.

وی ابراز داشت: بارش در برخی از مناطق سردسیری به شکل برف خواهد بود.

بهره مند تصریح کرد: از روز چهارشنبه تا چند روز پیش رو شاهد آسمانی صاف و گاهی وزش باد خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی استان گفت: همچنین طی روزهای آینده دما به شکل محسوسی کاهش یافته و مه صبحگاهی را داریم.

وی به بیشینه و کمینه دمای شهرهای استان اشاره کرد و ابراز داشت: لنده طی ۲۴ ساعت گذشته با بیشینه دمای ۹.۶ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و مارگون با کمینه دمای منفی ٠.۴ سرد ترین نقطه استان شد.

کد مطلب 5684815

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