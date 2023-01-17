بارش ها تا اواخر وقت سه شنبه در کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به بررسی نقشه‌های پیش یابی و الگوهای مختلف جوی، تا اواخر وقت امشب به تناوب بارش برف و باران پیش بینی می‌شود.

وی ابراز داشت: بارش در برخی از مناطق سردسیری به شکل برف خواهد بود.

بهره مند تصریح کرد: از روز چهارشنبه تا چند روز پیش رو شاهد آسمانی صاف و گاهی وزش باد خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی استان گفت: همچنین طی روزهای آینده دما به شکل محسوسی کاهش یافته و مه صبحگاهی را داریم.

وی به بیشینه و کمینه دمای شهرهای استان اشاره کرد و ابراز داشت: لنده طی ۲۴ ساعت گذشته با بیشینه دمای ۹.۶ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و مارگون با کمینه دمای منفی ٠.۴ سرد ترین نقطه استان شد.