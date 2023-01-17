به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی ظهر سه شنبه در جلسه در ستاد دهه فجر استان زنجان، به بیانات مقام معظم رهبری در ایجاد فضای امید در جامعه تاکید کرد و بیان داشت: باید بدانیم چه کار کنیم که مراسم دهه فجر امسال بیش از گذشته رنگ و بوی مردمی‌تر داشته باشم.

وی ابراز داشت: هر ساله در تهران، شاهد تصاویری هستیم که مردم پرشور با حضور خانوادگی و منطقه‌ای به راهپیمایی می‌آیند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: دستاوردهای انقلاب و نظام آشکار شود و به خوبی به مردم تبیین شود.

خاتمی تاکید کرد: دستاوردها را آماری و به طور مقایسه‌ای بیان کنیم و تفاوت‌های قبل از انقلاب و بعد آن را نشان دهیم؛ الان اکثر روستاهای ما از نعمت برق، گاز و راه برخوردار هستند. تبیین کنیم.

وی گفت: جایگاه انقلاب اسلامی در کجا قرار دارد؛ آمار مقایسه‌ای حقیقی از خدمات انقلاب بگوییم.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان تصریح کرد: مردم صف خود را از اغتشاش‌گران جدا کردند و دشمنان در اغتشاشات اخیر ارکان هویتی را مورد هجوم قرار دادند، اما شکست خوردند.

خاتمی به پشتیبانی مردم از نظام علی‌رغم وجود برخی از مسائل و برگزاری جشن پرنشاط و امیدبخش که تاکید مقام معظم رهبری نیز است تاکید کرد.

وی با بیان اینکه خطر دشمن برای همه ما است، تصریح کرد: ما دشمن مشترک داریم؛ همه در یک کشتی هستیم وفراموش نکنیم ۲۱۸ هزار شهید فقط در دفاع‌مقدس تقدیم این انقلاب کردیم و باید از گفتن شعارهای تفرقه‌افکنانه خودداری کنیم‌.