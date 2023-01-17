پنج قاری برتر آذربایجان شرقی به مرحله کشوری مسابقات راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی فاضل نسب، روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه چهل و پنجمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم اوقاف در اهواز برگزار می شود، افزود: این افراد در مرحله استانی رشته های مختلف این دوره از مسابقات رتبه های برتر را کسب کرده و برای شرکت در مرحله کشوری به این مسابقات اعزام شده اند.

وی اظهار داشت: در بخش خواهران، یک نفر در رشته ترتیل، یک نفر در بخش حفظ ۲۰ جزء قرآن و یک نفر در رشته قرائت ترتیل به این دوره از مسابقات اعزام شدند.

مدیر امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی گفت: در بخش برادران نیز یک نفر در رشته حفظ کل قرآن کریم و یک نفر در رشته ترتیل در این دوره از مسابقات به رقابت می پردازند.

فاضل نسب، ادامه داد: این‌ مسابقات در ۲ بخش برادران و خواهران و رشته‌های حفظ کل و ۲۰ جزء و قرائت تحقیق و ترتیل برگزار می شود.