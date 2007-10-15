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۲۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

وزارت دفاع دو فروند هواپیمای ایران 140 را تحویل نیروی انتظامی می‌دهد

دو فروند هواپیمای ایران 140 در مراسم ویژه ای در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع اعلام کرد این دو فروند هواپیما که در صنایع هواپیما ساز یایران (هسا) وابسته به صنایع هوایی وزارت دفاع ساخته شده است از نوع مسافربری و باربری می باشد.

این دو هواپیما به مناسبت هفته نیرو انتظامی با حضور سردار سرتیپ محمد نجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سرتیپ احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی تحویل می گردد.

گفتنی است، هواپیما نوع مسافربری ایران، 140 با ظرفیت 52 مسافر یکی از دستاوردهای نوین صنعت هوانوردی در عصر حاضر است.

هزینه نگهداری ارزان، مصرف پایین سوخت و عمر خدمتی 50000 ساعت یا عمر تقویمی 25 سال از ویژگی های این هواپیمای منطقه ای چند منظوره به شمار می رود.

کد مطلب 568510

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